Фото ⟩ Как обустроить спальню в общежитии или съемной квартире недорого

Если нет места на полноценный шкаф, можно воспользоваться интересной идеей – комод и штанга для одежды за пару евро, и ваш импровизированный шкаф готов. Для дополнительного хранения подвесьте на штангу тканевую полку с отделениями.

Если в комоде царит продуманный порядок, то места будет больше

Фото: Пресс-фото

"Когда места мало, продуманный порядок в комоде становится еще важнее. В ящики можно поместить специальные коробки и органайзеры для одежды, чтобы проще поддерживать порядок. Для максимального использования пространства ящика сверните или сложите одежду и разместите ее вертикально. Найти и взять необходимое проще, если вещи не сложены горкой. Используя специальные вставки и коробки внутри ящика, вы также сможете содержать в порядке ваши украшения и аксессуары", - говорит дизайнер.

В комоде можно хранить не только одежду, но и канцелярские принадлежности и документы. Специальные вставки в ящики и прочные коробки с крышками или без них отлично подойдут для документов, ручек, карандашей и проводов.

Удобное место и для сна, и для отдыха

Дизайнер советует выбирать компактную кровать с низким изголовьем, чтобы она

Фото: Пресс-фото

влезла под подоконник. А днем функциональная кровать может стать удобным диваном - нужно добавить всего пару подушек, столик на колёсиках, и уютный уголок готов. "Если места для прикроватной тумбочки нет, то на помощь может прийти настенная полка. На ней может уместиться светильник, будильник, пара книг и какие-то мелочи", - делится идеями дизайнер.

Чтобы сон был глубоким и спокойным, дизайнер советует затемнять комнату перед сном. Светонепроницаемые жалюзи защитят вас от ранних солнечных лучей и света ночных фонарей.

"Текстиль - король уюта. Выберите подходящие подушки, плед и постельное бельё, добавьте небольшой коврик на пол, и атмосфера в комнате сразу изменится. Дополнительное освещение также привносит уют, например, небольшие светильники на батарейках или LED-лампа с USB, которым не нужны розетки", - говорит дизайнер IKEA.