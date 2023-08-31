Фото ⟩ Как обустроить спальню в общежитии или съемной квартире недорого

Для создания приятной обстановки, уюта и порядка много места не нужно, считает дизайнер интерьеров. Благодаря креативным решениям для хранения вещей и мебели, не занимающей много места, можно создать гармоничную обстановку спальни, даже если вам приходится умещать все свое жилое пространство в одной комнате и кажется, что здесь нет места ни для чего, кроме кровати.
Дизайнер интерьеров делится креативными идеями, которые помогут выбрать прикроватную тумбочку, настольную лампу, книжные полки и мебель для одежды по доступным ценам.
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Наводим порядок в хранении одежды
"Когда всё на своём месте и аккуратно разложено по полкам, люди чувствуют себя лучше, а сон намного слаще. Однако съёмные квартиры чаще всего совсем небольшие, поэтому трудно найти место для шкафа и полок. Но не упускайте из виду стены и пространство под кроватью! Даже в комнате общежития место под кроватью найдется. Можно воспользоваться ящиками для хранения под кроватью, пластиковыми коробками с крышками или ящиком-тумбочкой - два в одном", - говорит дизайнер интерьеров IKEA Дариус Римкус.
Для хранения сезонной одежды дизайнер рекомендует использовать большие тканевые или пластиковые мешки на молнии. В них можно хранить также постельное бельё, запасное одеяло и теплые свитера. Прочные пластиковые контейнеры с крышками помогут содержать в порядке сухие продукты питания. Обувь тоже можно сложить в коробки под кроватью, откуда её будет легко достать.
Если нет места на полноценный шкаф, можно воспользоваться интересной идеей – комод и штанга для одежды за пару евро, и ваш импровизированный шкаф готов. Для дополнительного хранения подвесьте на штангу тканевую полку с отделениями.
Если в комоде царит продуманный порядок, то места будет больше
"Когда места мало, продуманный порядок в комоде становится еще важнее. В ящики можно поместить специальные коробки и органайзеры для одежды, чтобы проще поддерживать порядок. Для максимального использования пространства ящика сверните или сложите одежду и разместите ее вертикально. Найти и взять необходимое проще, если вещи не сложены горкой. Используя специальные вставки и коробки внутри ящика, вы также сможете содержать в порядке ваши украшения и аксессуары", - говорит дизайнер.
В комоде можно хранить не только одежду, но и канцелярские принадлежности и документы. Специальные вставки в ящики и прочные коробки с крышками или без них отлично подойдут для документов, ручек, карандашей и проводов.
Удобное место и для сна, и для отдыха
Дизайнер советует выбирать компактную кровать с низким изголовьем, чтобы она
влезла под подоконник. А днем функциональная кровать может стать удобным диваном - нужно добавить всего пару подушек, столик на колёсиках, и уютный уголок готов. "Если места для прикроватной тумбочки нет, то на помощь может прийти настенная полка. На ней может уместиться светильник, будильник, пара книг и какие-то мелочи", - делится идеями дизайнер.
Чтобы сон был глубоким и спокойным, дизайнер советует затемнять комнату перед сном. Светонепроницаемые жалюзи защитят вас от ранних солнечных лучей и света ночных фонарей.
"Текстиль - король уюта. Выберите подходящие подушки, плед и постельное бельё, добавьте небольшой коврик на пол, и атмосфера в комнате сразу изменится. Дополнительное освещение также привносит уют, например, небольшие светильники на батарейках или LED-лампа с USB, которым не нужны розетки", - говорит дизайнер IKEA.
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