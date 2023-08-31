Перестановки в Рижской думе: коалиция обеспечила большинство в комитетах

Согласно поправкам, независимый депутат Гунтарс Йиргенсонс перейдет из комитета по финансовым и административным делам в комитет по жилью и окружающей среде.

Депутат Юрис Радзевич ("Честь служить Риге", ЧСР) и член его фракции Яков Рафальсон перейдут из комитета по финансовым и административным делам в комитет по социальным вопросам.

С другой стороны, Айнарс Баштикс (ЧСР) переведен из комитета по социальным вопросам в комитет по финансовым и административным делам.

Представитель партии "За!" Ивар Друлле переведен из комитета по социальным вопросам в комитет по делам сообщения и транспорта.

Депутат от партии "Для развития Латвии" Анете Екабсоне-Жогота покинет комитет по образованию, культуре и спорту, а также комитет по делам сообщения и транспорта, перейдя в комитет по социальным вопросам и комитет по жилью и окружающей среде.

Другой депутат "Для развития Латвии" Виестурс Зепс переходит из комитета городского развития в комитет по жилью и окружающей среде.

Наконец, депутат от партии "Новое Единство" Эдгар Икстенс перейдет из комитета по образованию, культуре и спорту в комитет городской собственности.

Поправки связаны с изменениями в составе коалиции Рижской думы, из которой вышли "Прогрессивные", но присоединились партии ЧСР, "Для развития Латвии" и независимые депутаты. Ядро коалиции составляют "Новое Единство", Национальное объединение/Латвийское объединение регионов и "Код для Риги".