Ринкевич о своих соцсетях и русском языке: сейчас важно посылать в общество правильные сигналы

Возможно, я что-нибудь скажу на русском языке. Поэтому и сказал, что "не исключаю возможности". Но сейчас русскоязычным СМИ надо будет считаться с тем, что я буду подавать сигналы, что все должны обучиться латышскому языку", - разъяснил свою позицию Ринкевич.

О своих соцсетях

Президент активно ведет свои соцсети, активнее, чем кто-либо из предыдущих глав Латвии. Не боится ли он "заиграться" в это?

"Те, кто следил за моими социальными сетями до того, как я стал президентом, знают, что в этом нет ничего особенно нового. Так что я просто продолжаю то, что я уже давно делаю", - признался Ринкевич.

Он также отметил, как поменялось к этому отношение общества и СМИ. До того, как он стал президентом, у него и у других кандидатов спрашивали, будут ли они активными.

"Я сказал, что буду активным, где будет возможно, буду мотивировать правительство и Сейм, где это будет возможно, о проблемах молчать не буду. Теперь все очень удивляются, что я делаю то, что обещал. Ну так давайте решим, что мы хотим? До выборов - активного президента. После - куклу, которая сидит в Рижском замке и появляется на важных мероприятиях?" - спрашивает президент.

О Риге