Ринкевич о своих соцсетях и русском языке: сейчас важно посылать в общество правильные сигналы

В программу Krustpunktā "Латвийского радио" пришел президент Латвии Эдгар Ринкевич. Кроме ведущего Айдиса Томсонса вопросы ему задавали журналист службы новостей "Латвийского радио" Янис Кинцис и главный редактор RUS TVNET Эрика Сташкевич.
В этой статье собраны самые яркие моменты эфира, полностью же интервью президента Латвии Эдгара Ринкевича можно посмотреть ниже.
О проделанном на посту президента
Эдгар Ринкевич неоднократно подчеркивал, что находится на посту не три месяца, а меньше двух, потому что в должность главы государства он вступил после инаугурации 8 июля, а не в день выборов - 31 мая.
Тем не менее ему было о чем вспомнить, говоря о уже выполненных задачах на посту президента Латвии.
"Это было динамичное начало. 8 июля были все официальные церемонии, посвященные вступлению в должность, вечером того же дня - заключительный концерт в рамках Праздника песни и танца, а на следующий день - обращение к участникам Праздника песни и танца", - вспомнил самое начала своего президентского срока Ринкевич.
Разумеется, президент упомянул и политический кризис, который до сих пор не разрешен.
Кроме того, он вспомнил, что после его предложения Кабинет министров проголосовал за выплату компенсации семье убитой в Екапбпилсе женщины.
"Это маленький, символический, но важный шаг для общества Латвии", - считает Ринкевич.
Он рассказал, что работает над законопроектами, которые передаст в Сейм, когда тот возобновит работу.
"Есть еще две темы, над которыми я начал серьезно работать, а не просто интересоваться. Но я хорошо понимаю, что одно сообщение, одна поездка или одно интервью ничего не изменит. Первое - это вопрос внутренней безопасности, и особенно восточной границы. Второе - политика штрафов в сфере государственной безопасности, миграции и антикоррупционной деятельности", - поделился президент Латвии, пообещав, что продолжит внимательно следить за этими вопросами.
О русском языке
На своей пресс-конференции в начале президентского срока Ринкевич заявил, что не исключает возможности общаться на русском языке. Сейчас, в интервью Krustpunktā, он уточнил, что в основном собирается говорить по-латышски.
"У нас очень острая дискуссия, например, о том, что делать с гражданами России в контексте Закона об иммиграции. Также особенно остро встал вопрос о переходе на образование на латышском языке. Есть представители молодежи, которые жалуются, что их не берут на работу [из-за незнания русского языка].
Сейчас общение на государственном языке - это куда более важный и строгий сигнал. И если я говорил о том, что буду разными способами способствовать сплоченности, политической нации, интеграции - хоть мне и кажется, что это слово потеряло свой смысл, - то сейчас важно настаивать на этих принципах: ценности Сатверсме и единственный государственный язык.
Возможно, я что-нибудь скажу на русском языке. Поэтому и сказал, что "не исключаю возможности". Но сейчас русскоязычным СМИ надо будет считаться с тем, что я буду подавать сигналы, что все должны обучиться латышскому языку", - разъяснил свою позицию Ринкевич.
О своих соцсетях
Президент активно ведет свои соцсети, активнее, чем кто-либо из предыдущих глав Латвии. Не боится ли он "заиграться" в это?
"Те, кто следил за моими социальными сетями до того, как я стал президентом, знают, что в этом нет ничего особенно нового. Так что я просто продолжаю то, что я уже давно делаю", - признался Ринкевич.
Он также отметил, как поменялось к этому отношение общества и СМИ. До того, как он стал президентом, у него и у других кандидатов спрашивали, будут ли они активными.
"Я сказал, что буду активным, где будет возможно, буду мотивировать правительство и Сейм, где это будет возможно, о проблемах молчать не буду. Теперь все очень удивляются, что я делаю то, что обещал. Ну так давайте решим, что мы хотим? До выборов - активного президента. После - куклу, которая сидит в Рижском замке и появляется на важных мероприятиях?" - спрашивает президент.
О Риге
Президент Латвии занимается многими вещами, которые обычно у нас с деятельностью президента не ассоциируются. Может быть, он мог бы обратить свое внимание и на рижские дороги, тем более что сам по ним часто перемещается.
"Мне уже и в Twitter написали, чтобы я попросил полицию найти велосипеды, украденные больше года назад. Я понимаю отчаяние людей, потому что у каждого своя проблема. Я об этом могу судить по количеству писем в канцелярию президента", - рассказал Ринкевич.
По его мнению, это даже не повод для шуток, ведь это свидетельствует о том, что система не работает, если все другие способы получить поддержку не сработали.
"Но я прекрасно понимаю и объем своих обязанностей. Я не могу давать прямые указания, раздавать деньги или увольнять с постов. Я могу только говорить с ответственными людьми и что-то критиковать", - очертил круг своих возможностей президент.
И сразу же воспользовался возможностью высказать свою оценку происходящему в столице.
"Риге нужно собраться. Риге нужно серьезно собраться. Но я знаю некоторые проблемы, о которых давно говорилось. Например, любой глава столицы, я это подчеркну - любой, жалуется, что многие жители Риги живут здесь, пользуются инфраструктурой, а налоги платят в других самоуправлениях. И это серьезная проблема", - считает Ринкевич.
Он напомнил, что столичные выборы состоятся уже через два года, и оценка действий Рижской думы со стороны горожан может быть очень суровой.
Видео: Интервью Эдгара Ринкевича в программе Krustpunktā
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!