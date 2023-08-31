Ринкевич примет участие в 33-м велопробеге единства

Соревнования пройдут 2 и 3 сентября в Сигулде, и свое участие в них вместе с тысячами других велосипедистов подтвердил Ринкевич. Планируется, что президент пройдет дистанцию "Ретро-велосипед", а также даст старт Народному пробегу по шоссе.

Соревнования состоятся на шести дистанциях. В субботу, 2 сентября, запланированы заезды на двух детских дистанциях, а в воскресенье, 3 сентября, - Спортивный пробег, MTB-пробег, "Ретро-велосипед" и Народный пробег.

В воскресенье Спортивный пробег начнется в 10 часов утра по маршруту Сигулда - Аугшлигатне - Нитауре - Заубе - Кейпене - Сунтажи - Малпилс - Аллажи - Инчукалнс - Сените - Рагана - Турайда - Сигулда. Общая длина трассы составит 133 км. MTB-пробег начнется в 12:10 и пройдет по маршруту Сигулда - Какишкалнс - Лорупская дорога - Сените - Суниши - Кримулда - P7 - Турайда - Сигулда. Общая длина трассы составит 48 км.

Народный пробег стартует в 14:00, его протяженность составит 36 км по маршруту Сигулда - Сените - Рагана - Турайда - Сигулда. Ретро-пробег начнется примерно в 14:20 по двум маршрутам: Сигулда - Ратниеки - Сигулда (28 км) и Сигулда - Вилдога - Лигатне - Вилдога - Сигулда (45 км).

Во время велопробега на нескольких улицах Сигулды будет закрыто движение автотранспорта.

Велопробег единства латвийских велосипедистов впервые состоялся в 1936 году, а спустя три года собрал уже 6226 участников. После восстановления независимости Латвии велопробег был возобновлен с 1995 года.