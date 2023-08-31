Видео ⟩ Плакат с Путиным-черепом вернулся на стену напротив посольства РФ

Плакат снимали, поскольку он сильно пострадал от дождя и ветра. В сообщении музея в соцсети говорится, что обновленный плакат "готов к осенним бурям".

Plakāts ir atpakaļ!



Pa vīlēm sašūts, mūsu pretkara plakāts ir atgriezies ierindā un gatavs rudens vētrām!



Kopā PAR Ukrainu! Kopā PRET Putinu!#StandwithUkraine pic.twitter.com/1DAa65Eyi7 — Medicīnas vēstures muzejs 🇺🇦 (@medicinasmuzejs) August 31, 2023

Впервые плакат авторства Криша Салманиса был размещен в Музее истории медицины напротив посольства России в марте прошлого года. Изображение было сделано для обложки журнала Ir от 3 марта 2022 года. На журнале оно было дополнено надписью "Что посеешь, то и пожнешь".

24 февраля прошлого года российские войска вторглись в Украину, начав обстреливать не только военные, но и гражданские объекты и вызвав потоки беженцев. Российское вторжение в Украину стало крупнейшим военным конфликтом в Европе со времен Второй мировой войны.