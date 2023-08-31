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Видео ⟩ Плакат с Путиным-черепом вернулся на стену напротив посольства РФ

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Плакат на фасаде Музея истории медицины напротив российского посольства в Риге
Плакат на фасаде Музея истории медицины напротив российского посольства в Риге Фото: Paula Čurkste/LETA

Музей истории медицины имени Паула Страдиня вновь вывесил на фасаде своего здания напротив российского посольства плакат в поддержку Украины, на котором изображено лицо президента России Владимира Путина, превращающееся в череп, говорится в сообщении музея в Twitter.

Плакат снимали, поскольку он сильно пострадал от дождя и ветра. В сообщении музея в соцсети говорится, что обновленный плакат "готов к осенним бурям".

Впервые плакат авторства Криша Салманиса был размещен в Музее истории медицины напротив посольства России в марте прошлого года. Изображение было сделано для обложки журнала Ir от 3 марта 2022 года. На журнале оно было дополнено надписью "Что посеешь, то и пожнешь".

24 февраля прошлого года российские войска вторглись в Украину, начав обстреливать не только военные, но и гражданские объекты и вызвав потоки беженцев. Российское вторжение в Украину стало крупнейшим военным конфликтом в Европе со времен Второй мировой войны.

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