Оранжевое предупреждение: местами в Латвии - ливни с грозой

По информации Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии и Государственной пожарно-спасательной службы, над юго-востоком Латвии собрались грозовые тучи, которые принесут очень сильные дожди с общим количеством осадков 20-29 мм. Также возможен град.

Предупреждение действует сегодня вечером с 17:45 до 22:00.

Если гидрометеорологические условия причиняют ущерб, угрожающий здоровью и жизни людей, связи или движению общественного транспорта, следует звонить по единому телефону экстренной помощи 112.