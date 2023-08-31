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Оранжевое предупреждение: местами в Латвии - ливни с грозой

rus.tvnet.lv/LETA
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Грозовые тучи в Пярну, Эстония
Грозовые тучи в Пярну, Эстония Фото: Фото читателя.

На юго-востоке страны до позднего вечера четверга, 31 августа, объявлено оранжевое грозовое предупреждение.

По информации Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии и Государственной пожарно-спасательной службы, над юго-востоком Латвии собрались грозовые тучи, которые принесут очень сильные дожди с общим количеством осадков 20-29 мм. Также возможен град.

Предупреждение действует сегодня вечером с 17:45 до 22:00.

Если гидрометеорологические условия причиняют ущерб, угрожающий здоровью и жизни людей, связи или движению общественного транспорта, следует звонить по единому телефону экстренной помощи 112.

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