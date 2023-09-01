Президент уважает выбор партий остаться в оппозиции

В программе LTV "Утренняя панорама" президент воздержался от высказывания каких-либо надежд или прогнозов по поводу формирования коалиции, заявив, что "ни вера, ни надежда не являются действительно хорошим методом" в его работе. При этом он подчеркнул высказанную ранее позицию о том, что правительство должно быть готово не позднее середины сентября, поэтому настало время уточнить модель коалиции.

Ринкевич напомнил, что с самого начала он придерживался мнения, что в этом Сейме можно создать широкую коалицию. "Есть партии, которые считают, что есть некие непреодолимые вещи. Пусть это останется за ними - объяснить, почему и как. Но в любом случае сегодня тот день, когда должна быть ясность относительно дальнейших темпов и модели формирования правительства", - сказал президент, подчеркнув, что сегодня никаких задержек и переносов переговоров допущено не будет, решение придется принять.

Ринкевич пообещал, что будет уважать те партии, которые считают невозможной для себя работу в правительстве и станут сильной оппозицией, потому что она тоже нужна стране. По его словам, оппозиция контролирует, задает вопросы, критикует, а иногда выдвигает и хорошие предложения, от которых нельзя отказываться.

Как сообщалось, сегодня можно ожидать ясности по модели следующей коалиции и правительства.

"Новое Единство", взявшее на себя инициативу формирования нового правительства, до полудня пятницы ждет окончательного ответа от "Объединенного списка" (ОС) об участии в правительстве.. В политических кругах ожидают, что ОС объявит, что не войдет в коалицию "Нового Единства", Союза зеленых и крестьян и "Прогрессивных".