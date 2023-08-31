Неофициально: "Объединенный список" не желает быть в правительстве с НЕ, СЗК и "Прогрессивными"

"Объединенный список" по-прежнему считает, что правительство должно быть сформировано вместе с Национальным объединением или что ядром следующего правительства должна стать нынешняя трехпартийная коалиция с "Новым Единством". Такая коалиция могла бы быть расширена за счет присоединения СЗК, если будет устранено влияние Лембергса, или же "Прогрессивных", если Нацобъединение найдет с ними общий язык.

Однако OC еще предстоит принять внутреннее решение относительно участия в формировании правительства. Принятое решение может быть официально объявлено по истечении срока, установленного для ответа кандидатом на пост премьер-министра Эвикой Силиней ("Новое Единство).

Как сообщалось, "Новое Единство", взявшее на себя инициативу по формированию следующего правительства, до обеда пятницы ожидает от "Объединенного списка" окончательного ответа об участии объединения в работе правительства, в котором, помимо "Нового Единства", будут работать также Союз зеленых и крестьян и "Прогрессивные".

Силиня хочет сформировать правительство из этих партий, а "Объединенный список" предпочел бы сохранить существующую коалицию, в которой работают "Новое Единство", "Объединенный список" и Национальное объединение", СЗК мог бы быть принят в нее только на жестких условиях, а "Прогрессивных" по предложению "Объединенного списка" следовало бы оставить за пределами коалиции. Аналогичной позиции придерживается и Нацобъединение, представителей которого Силиня на официальные переговоры больше не приглашает.

У "Нового Единства" 26 мест в Сейме, у СЗК - 16, а у "Прогрессивных" - 10, что в совокупности обеспечивает так называемому ядру возможного нового правительства 52 голоса, или минимальное большинство. У "Объединенного списка" 15 депутатов, у Нацобъединения - 13 депутатских мест.