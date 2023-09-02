Земфира: рок-революция, антивоенная позиция и концерт в Риге

26 августа день рождения отметила российская рок-певица, музыкант, композитор, продюсер и поэтесса Земфира (полное имя - Земфира Рамазанова). Рассказываем о ней в рубрике "Звезда недели".
Рок-революция
в 1998 году Земфира приехала из Уфы в Москву и стала работать со свой над альбомом, который выпустила через год. Музыкальные критики писали, что она сделала настоящую рок-революция на музыкальной сцене тех лет. В 1999 году журнал "Огонек" назвал ее "прорвавшимся голосом поколения". В ноябре 2010 года ее дебютный альбом "Земфира" был включен журналом "Афиша" в список "50 лучших русских альбомов всех времен. Выбор молодых музыкантов", где занял пятую строчку.
В него входили семь песен: "Ракеты", "СПИД", "Ариведерчи", "Синоптик", "Почему", "Ромашки" и "Снег". Символично, что завершением тура с первым альбомом Земфира, стал концерт в Риге в 2000 году.
Видео: Земфира - "Ромашки"
Земфиру часто сравнивают с Жанной Агузаровой и группой "Мумий Тролль". Каждый ее альбом имел новое звучание. Она не боится экспериментов, умело переплетая в своем творчестве рок, поп-рок, джаз и босса-нову.
Она выпустила семь студийных альбомов, сборник би-сайдов и три концертных альбома. такие хиты как "Хочешь?", "Ариведерчи", "Искала", "Трафик", "Прогулка", "Мы разбиваемся", "Без шансов" и многие другие, уже стали считаться коллекцией русского рока.
Видео: Земфира - "Хочешь?"
Антивоенная позиция
24 февраля 2022 года Земфира выступила в Москве. Напрямую со сцены о войне в Украине певица не говорила, однако отметила, что для нее этот день стал тяжелым.
"У нас у всех был непростой день", - сказала она.
Telegram-канал "Только никому" пишет, что Земфира сдерживала эмоции и слезы. Она была немногословна, никаких заявлений делать не стала. Лишь в конце поблагодарила зрителей за то, что были с ней в этот важный день.
Зал был полный - по данным СМИ, около 8,5 тысячи человек. Начался концерт с песен из нового альбома, в финале на бис она исполнила "Не стреляйте", которая в сегодняшней повестке звучит особо трагично. В зале присутствовала Рената Литвинова.
Видео: Земфира - "Не стреляйте"
В Instagram-аккаунте артистки появился черный квадрат с надписью "Нет войне".
В 2 часа ночи Земфира сделала эмоциональный пост в соцсетях:
"Мне бесконечно звонят, говорят одно и то же: "Земфира, будь аккуратнее, тебя слушают, за тобой следят, как и за всеми публичными людьми. У меня истерика. В четыре года родители отвели меня в музыкалку, в пять меня назначили солисткой в хоре, в шесть я стала заниматься спортом, достигла локальных высот, но выбрала музыку. С тех пор я прошла длинный путь.
Я все знаю про себя. Знаю, что я дико профессиональный человек, и равных мне в профессионализме в принципе никого нет. Я прошу прощения у коллег, но это правда. Я постоянно прогрессирую, моя степень критичности увеличивается, характер ухудшается, я становлюсь злее и жестче.
Тем не менее у меня прекрасный коллектив, ох******ный коллектив из русских пацанов, и каждого я очень люблю и уважаю. Но все это "пена".
Мне грустно, тяжело, я плачу. Я тупо не хочу войны. И я не трус", - написала она.
Следом артистка уже не скрывала своей антивоенной позиции. В марте 2022 года Земфира выпустила клип на трек "Не стреляйте" с кадрами боевых действий в Украине. На различных своих концертах по миру, она то и дела делала антивоенные высказывания.
В СМИ появились сообщения, что сейчас Земфира и Рената Литвинова проживают во Франции. Позже артисте в России присвоили статус "иноагента".
Концерт в Риге
15 августа Земфира выступила в Риге.
Концерт вышел невероятно эмоциональным и трогательным. Земфира исполнила не только композиции из альбома "Бордерлайн" ("Том", "Пальто", "Ок", "Таблетки" и "Абъюз"), но и полюбившиеся хиты: "Жить в твоей голове", "Трафик", "Ощущения", "П.М.М.Л.", "Мачо", "Прогулка", "Небомореоблака" и "Искала".
Среди зрителей на концерте были замечены такие знаменитости, как Кирилл Серебренников, Евгений Чичваркин, Татьяна Лазарева, Максим Виторган и другие.
Зрители в Риге не скрывали эмоций и слез радости, артистке несли цветы, а она щедро раздавала автографы. "Очень много эмоций. Спасибо вам большое", - обратилась Земфира к публике. Зал хором пел почти каждую песню. После таких композиций, как "Синоптик" и "Почему", артистка сказала:
"Спасибо большое, Рига. С нетерпением будем ждать новой встречи. Я теперь живу недалеко. Спасибо большое за этот вечер, будьте счастливы".
В завершение Земфира исполнила "Хочешь?", "Маечки", "Ариведерчи" и акустическую версию ле
Галерея: концерт Земфиры в Риге
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