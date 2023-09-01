Видео ⟩ Над созданием правительства продолжат работать "Новое Единство", СЗК и "Прогрессивные"

Над созданием следующего правительства в понедельник продолжат работать "Новое Единство", Союз зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивные", заявила в пятницу на пресс-конференции кандидат в премьер-министры от "Нового Единства" Эвика Силиня.
Это заявление последовало после того, как "Объединенный список" объявил о своем решении не присоединяться к правительству, в составе которого будут работать "Новое Единство", СЗК и "Прогрессивные".
Силиня добавила, что "двери все еще в определенной степени открыты" для тех партий, которые готовы отложить свои идеологические установки и договориться о том, что необходимо делать.
Однако не осталось времени на "пустые разговоры и долгие танцы", которые наблюдались до сих пор при формировании коалиции, подчеркнула кандидат в премьер-министры.
Видео: Пресс-конференция "Нового Единства"
Ранее Силиня сообщила, что работа над декларацией будущего правительства начнется в понедельник, 4 сентября, с теми партиями, которые выразили "явное желание" работать.
В пресс-конференции приняли участие Силиня, председатель партии "Единство" Арвил Ашераденс и член правления "Единства", заместитель председателя фракции Эдмунд Юревиц.
ОС не присоединится к правительству "Нового Единства", СЗК и "Прогрессивных"
"Объединенный список" (ОС) принял решение не присоединяться к будущему правительству, сформированному "Новым Единством", Союзом зеленых и крестьян и "Прогрессивными", говорится в заявлении, опубликованном ОС.
ОС заявил, что "не будет поддерживать нестабильное правительство, которое ослабляет безопасность и международную репутацию государства при решающем влиянии Лембергса".
В то же время ОС выражает готовность продолжить переговоры о создании более подходящей модели правительства.
Представители ОС утверждают, что, хотя президент Эдгар Ринкевич призвал начать формирование правительства с чистого листа, указав на возможность привлечения пяти партий к формированию коалиции, "Новое Единство" и кандидат в премьер-министры Эвика Силиня выбрали "не работать над правительством, которое лучше всего соответствует интересам безопасности Латвии, а выполнять скрытые от общества соглашения".
По мнению партийного объединения, за неделю переговоров от правительства было "манипулятивно отстранено" Национальное объединение, а предложения ОС по снижению влияния подсанкционных лиц игнорировались.
"Вместо этого прозвучали ультимативные предложения присоединиться к нестабильному и не основанному на ценностях правительству и фактически отмыть влияние олигарха, находящегося под санкциями", - подчеркивают политики ОС.
ОС утверждает, что это, очевидно, доказывает скрытые договоренности и обязательства перед вентспилсским политиком Айваром Лембергсом, которые были заключены во время президентских выборов и которые оказались "более обязательными и нерушимыми, чем интересы национальной безопасности и репутация государства".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!