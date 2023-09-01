Швейцария изобрела новый путь контроля за наркотиками

Кому можно участвовать в проекте?

Условия участия в проекте и, в особенности предоставления каннабиса, описаны максимально четко. Так, к эксперименту допускаются только совершеннолетние жители Цюриха с положительным тестом на наркотики, то есть регулярно употребляющие каннабис. Ведь целью исследования является не популяризация марихуаны, а контроль над качеством и потреблением продукта для и среди тех, кто уже является активным потребителем. Женщины-участницы детородного возраста обязаны предоставить отрицательный тест на беременность. В проекте запрещено принимать участие представителям некоторых профессий: например, шоферам и пилотам.

На сегодня группа составляет 1200 участников, 80 процентов из которых - мужчины в возрасте от 25 до 35 лет. Для получения допуска к проекту они должны зарегистрироваться, пройти собеседование и лично предоставить пакет документов. После чего при первой покупке участникам будет выдана специальная учетная карточка. В день разрешается употреблять не более 10 г каннабиса.

Проектом оговорена и защита персональных данных испытуемых: вся полученная информация шифруется и анонимизируется, а исследовательская группа получает в итоге только список кодов без имен и фамилий.

Швейцарское качество - во всем?

Для производства "научного" каннабиса администрация задействовала двух местных производителей, имеющих исключительное разрешение на выращивание марихуаны, содержащей ТГК. Точками выдачи марихуаны стали девять аптек Цюриха, шесть так называемых социальных клубов (Social Club) и городской Инфоцентр по наркотическим веществам, которые хранят вещество в сейфах.