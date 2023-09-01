Россия и Беларусь вновь приглашены на банкет по поводу вручения Нобелевских премий

Иран в этом году также был снова приглашен на это мероприятие в столице.

В фонде заявили, что стремятся привлечь даже тех, кто не разделяет ценностей Нобелевской премии.

Лидер антииммиграционной партии Шведских демократов Джимми Акессон также был приглашен впервые в этом году, но заявил, что слишком занят, чтобы присутствовать.

Пять из шести церемоний вручения Нобелевской премии ежегодно проходят в Стокгольме, а Нобелевская премия мира вручается в Осло.

В прошлом году Нобелевский фонд заявил, что послы России и Беларуси не будут приглашены из-за российской агрессии против Украины.

Иран также не был приглашен в прошлом году. Тегеран уже давно сталкивается с критикой за свою ситуацию с правами человека. ООН заявила, что правительство этой страны могло совершить преступления против человечности, подавляя протесты в прошлом году.

«Диалог сужается»