Смилтенс может потерять должность председателя Сейма

Он заявил, что "было бы странно", если бы вторым высшим должностным лицом страны был кто-то, кто не входит в коалицию. "На должностях должны быть те, кто хочет работать", - подчеркнул Юревиц.

Уже сообщалось, что над созданием следующего правительства в понедельник продолжат работать "Новое Единство", Союз зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивные", заявила в пятницу, 1 сентября, на пресс-конференции кандидат в премьер-министры от "Нового Единства" Эвика Силиня.

Это заявление последовало после того, как "Объединенный список" объявил о своем решении не присоединяться к правительству, в составе которого будут работать "Новое Единство", СЗК и "Прогрессивные".

Силиня добавила, что "двери все еще в определенной степени открыты" для тех партий, которые готовы отложить свои идеологические установки и договориться о том, что необходимо делать.

Однако не осталось времени на "пустые разговоры и долгие танцы", которые наблюдались до сих пор при формировании коалиции, подчеркнула кандидат в премьер-министры.

Ранее Силиня сообщила, что работа над декларацией будущего правительства начнется в понедельник, 4 сентября, с теми партиями, которые выразили "явное желание" работать.

В пресс-конференции приняли участие Силиня, председатель партии "Единство" Арвил Ашераденс и член правления "Единства", заместитель председателя фракции Эдмунд Юревиц.