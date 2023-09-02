Прошедший август стал четвертым самым влажным за всю историю Латвии

Прошедший август был самым влажным августом с 2010 года и четвертым по влажности за последние 100 лет - с начала метеорологических наблюдений в Латвии.

Наибольшее количество осадков в августе выпало на Колке - 217,6 мм, а меньше всего дождей было в Гулбене - 59,3 мм. Самое большое количество осадков выпало в Приекули в ночь на 19 августа - 99,5 мм.

Средняя относительная влажность воздуха в Латвии в августе составила 83% - от 80% в Бауске, Даугавпилсе, Екабпилсе и Риге до 89% на Колке.

Самые сильные порывы ветра, зарегистрированные на станциях метеонаблюдений, составили 32,6 м/с во время грозы 7 августа в Добеле.

Среднемесячная температура воздуха в Латвии составила +18,5 градуса, что на 1,6 градуса выше нормы, и август стал восьмым самым теплым за всю историю метеонаблюдений.

Минимальная температура воздуха была зафиксирована 9 августа в Мадоне - +5,2 градуса, а максимальная температура была зарегистрирована 16 августа в Бауске - +34,4 градуса.

В августе были побиты один рекорд холода и 26 рекордов тепла. Ночь на 7 августа была самой теплой за всю историю метеонаблюдений - столбик термометра на метеостанции в Звейниекциемсе в эту ночь не опускался ниже +25,6 градуса.