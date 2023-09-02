Россия сообщила, что сбила три дрона возле Крымского моста

Министерство обороны России сообщило, что в ночь на субботу уничтожены три украинских дрона, которые пытались напасть на Крымский мост.
Сначала было объявлено, что один украинский дрон пытался напасть на Крымский мост в пятницу вечером, но был уничтожен в акватории Черного моря.
Второй дрон или полупогруженный безэкипажный катер был уничтожен около 2:10 по московскому времени, а третий - через 10 минут после этого. Эти дроны также были уничтожены в акватории Черного моря.
В конце августа стало известно, что российские войска установили баржи к югу от Крымского моста, которые должны стать "баррикадами" против украинских морских дронов.
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