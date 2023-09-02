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Россия сообщила, что сбила три дрона возле Крымского моста

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Крымский мост. Иллюстративное фото.
Крымский мост. Иллюстративное фото. Фото: Yakov Oskanov/Shutterstock

Министерство обороны России сообщило, что в ночь на субботу уничтожены три украинских дрона, которые пытались напасть на Крымский мост.

Сначала было объявлено, что один украинский дрон пытался напасть на Крымский мост в пятницу вечером, но был уничтожен в акватории Черного моря.

Второй дрон или полупогруженный безэкипажный катер был уничтожен около 2:10 по московскому времени, а третий - через 10 минут после этого. Эти дроны также были уничтожены в акватории Черного моря.

В конце августа стало известно, что российские войска установили баржи к югу от Крымского моста, которые должны стать "баррикадами" против украинских морских дронов.

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