Россия сообщила, что сбила три дрона возле Крымского моста

Сначала было объявлено, что один украинский дрон пытался напасть на Крымский мост в пятницу вечером, но был уничтожен в акватории Черного моря.

Второй дрон или полупогруженный безэкипажный катер был уничтожен около 2:10 по московскому времени, а третий - через 10 минут после этого. Эти дроны также были уничтожены в акватории Черного моря.

В конце августа стало известно, что российские войска установили баржи к югу от Крымского моста, которые должны стать "баррикадами" против украинских морских дронов.