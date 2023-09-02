Фото ⟩ Из Африки в Россию Пригожина выманило Министерство обороны

По словам источника, структурам "Вагнера" запретили использовать военные самолеты Министерства обороны, после чего для них закрыли авиабазу Хмеймим в Сирии.

Из-за действий Министерства обороны логистика структур ЧВК "Вагнер" оказалась под угрозой, из-за чего Пригожин из Африки отправился в Россию, сообщил источник Bloomberg.

Как сообщалось, 23 августа в Тверской области разбился самолет Пригожина Embraer Legacy 600. По данным Росавиации, в самолете находились десять человек - три члена экипажа и семь пассажиров. Среди пассажиров также были Пригожин и командир "Вагнера" Дмитрий Уткин, в честь позывного которого и назвали ЧВК. Все люди, находившиеся в самолете, погибли.

В воскресенье Следственный комитет России сообщил, что в результате экспертиз подтвердилось, что личности погибших соответствуют официальному списку членов экипажа и пассажиров. Таким образом, комиссия подтвердила, что среди погибших были Пригожин и Уткин. Правда, с момента катастрофы среди экспертов и СМИ ходили предположения, что это была инсценировка, давшая возможность основателю "Вагнера" исчезнуть.

По данным американского Института изучения войны (ISW), приказ об убийстве Пригожина, скорее всего, отдал президент России Владимир Путин. ISW согласен с мнением, что крушение самолета Пригожина не случайно произошло 23 августа - ровно через два месяца после начала бунта 23 июня.