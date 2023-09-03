Видео ⟩ За занавесом: Россия станет хозяйкой мира

Одним из самых интригующих вопросов российской пропаганды на прошлой неделе был, конечно же, вопрос о том, как освещать гибель в авиакатастрофе лидеров ЧВК "Вагнер", в том числе Евгения Пригожина. По мнению кремлевских пропагандистов, за этим событием стоят западные страны, и это был очередной "террористический акт бандеровцев".
Если главной темой западной прессы, связанной с Россией, была, конечно, гибель Пригожина, то для самих россиян центральным вопросом стал саммит БРИКС в Йоханнесбурге, где к организации присоединились шесть стран. Россияне уже поспешили заявить, что саммит БРИКС является поворотным моментом в мировой истории и что начался неизбежный упадок западной цивилизации.
При этом, конечно, уже которую неделю подряд сообщается о якобы неудачах Украины на фронте и воспроизводится нарратив о том, как разочарован Запад провалом контрнаступления. О реальных успехах украинских вооруженных сил либо не сообщается, либо их называют фейковыми новостями. При этом ни в пропагандистских передачах, ни в новостях не сообщалось об увольнении командующего ВВС России генерала Сергея Суровикина. Очевидно, это слишком неудобная тема.
Пригожин - герой Африки
24 августа в двух пропагандистских программах "60 минут" и "Вечер с Владимиром Соловьевым" с разными акцентами освещадась гибель Пригожина. В программе "60 минут" акцент был сделан на технических обстоятельствах авиакатастрофы, цитировались данные швейцарской компании Flightradar, а также был сюжет с места происшествия о том, как проводится расследование и какие оперативные службы прибыли. Также транслировалось заявление президента России Владимира Путина о том, что вклад вагнеровцев в борьбу с украинскими "нацистами" неизмерим, что Пригожин - человек "сложной судьбы", совершавший ошибки, но очень талантливый. Путин также подчеркнул, что расследование обязательно будет доведено до конца, а виновные в авиакатастрофе будут наказаны.
Тем временем Владимир Соловьев, реагируя на заявления западных политиков, журналистов и политологов о том, что в смерти Пригожина виноват Путин (об этом, в частности, сообщил и американский аналитический центр "Институт изучения войны" (ISW)), заявил, что руководителя "Вагнера" "убрали" самим западные страны. По мнению Соловьева, Пригожин был героем в своей деятельности в Африке и выполнял там "государственные задачи", в том числе по освобождению африканских стран от западных колонизаторов. Он, конечно, был неугоден негодяям с Запада, которые не желают отпускать бывшие колонии. Поэтому, по мнению Соловьева, именно западные колонизаторы больше всего заинтересованы в смерти Пригожина, поскольку он якобы не позволял Западу грабить и подчинять Африку.
Напомним, что осужденный западным обществом государственный переворот в Нигере, где к власти пришла военная хунта, в том числе с помощью "Вагнера", российские пропагандисты восхваляли и называли процессом "деколонизации". Соловьев также говорит, что президент Франции Эммануэль Макрон, должно быть, откупорил шампанское после смерти Пригожина, потому что теперь на африканском континенте ему никто не помешает.
Если подобные сказки и теории заговора можно скармливать российской аудитории, то западная точка зрения совершенно иная. Объединяющий момент в том, что в центре событий находится Африка. А именно, как пишут западные политологи, в Кремле осознали, что Пригожин имел слишком большое влияние в Африке и распоряжался слишком большим количеством экономических ресурсов. Газета "Financial Times" оценила доходы Пригожина от добычи природных ресурсов в Африке и на Ближнем Востоке в 250 миллионов долларов. Официальная Москва сама хочет быть определяющей силой в Африке, а не делиться благами со всякими Пригожиными.
Портал "Медуза" опубликовал статью со ссылкой на анонимный источник в Министерстве обороны РФ, "Самолет взорвали - нечего лезть в Африку без спроса" - так на вопрос корреспондента "Медузы" о происшествии ответил собеседник в Министерстве обороны. "Он слишком заелся, но [все еще] жрал и флагом РФ размахивал, - продолжил собеседник. - Без флага и он никто, и все [его] наемники никто". О том, кто именно отдал приказ взорвать самолет, никто никогда не узнает, пишут журналисты.
То, что Пригожин - ничто без российского флага, подтверждает и заявление президента ЦАР о том, что смерть Пригожина ничего не изменит в отношениях с Россией, "потому что у нас есть договор с государством".
С другой стороны, газета Wall Street Journal сообщает, что люди Путина возьмут под контроль все "вагнеровские" операции в Африке в ближайшие недели, а возглавит их генерал ГРУ Андрей Аверьянов. Помимо прочего, ряд российских оппозиционных политологов считают, что за сбитием самолета Пригожина стоит именно Аверьянов.
Россия будет альтернативным мировым лидером
Трудно представить более возвышенный тон, чем тот, в котором пропагандисты освещали состоявшийся в Йоханнесбурге саммит стран БРИКС (Россия, Китай, Индия, Бразилия, ЮАР), где о готовности присоединиться к организации заявили еще шесть стран - Саудовская Аравия, Иран, Египет, Аргентина, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты. Российские политологи и журналисты разного калибра кричали, что произошедшее является "поворотным моментом в мировой истории"; "западной гегемонии положен конец"; "заложены основы нового многополярного мира, в котором царит равенство". Кремлевские идеологи выразили уверенность, что БРИКС в ближайшем будущем будет гораздо более влиятельным, чем форум развитых стран G7, а Соловьев в свойственной ему манере заявил, что на фоне БРИКС Европейский союз является политическим и экономическим лилипутом. Россияне даже говорят о возможности того, что БРИКС в будущем может стать военной организацией.
Между тем сквозь все разговоры о равенстве и многополярном мире просачивались старые российские уловки - попытки шантажировать западные страны с помощью энергоресурсов. Раздавались восторженные крики о том, что принятие Ирана в БРИКС серьезно подорвет энергетическую безопасность Запада. Кажется, Россия рассматривает БРИКС как эффективный инструмент энергетического шантажа.
Сам Запад, который, по мнению россиян, должен дрожать от страха перед расширением БРИКС, особо испуганным не выглядит. Политологи отмечают, что в расширенный БРИКС входят страны с очень разными интересами, в том числе взаимно противоречивыми и конфликтующими, поэтому нет оснований надеяться на какое-то большое согласие и совместные действия, по крайней мере, в ближайшем будущем. "Многие аналитики скептически относятся к ожиданиям того, что расширенная группа БРИКС может иметь большое влияние. С момента ее основания в 2009 году амбиции блока по оказанию значительного глобального политического и экономического влияния были подорваны различиями между ценностями, интересами и политическими системами государств – его членов”, - пишет The Guardian. С другой стороны, норвежская газета Aftenposten отметила, что группа БРИКС "стала глобальным клубом авторитарных и реакционных лидеров во главе с Китаем и Россией". Народы этих стран заслуживают лучшего, пишет газета.
Ряд международных аналитиков также отмечают, что две крупнейшие страны БРИКС - Индия и Китай - имеют как пограничный конфликт, так и разные геополитические интересы. Если Китай противопоставляет себя США, то Индия хочет с ними сотрудничать. Поэтому взаимные противоречия между Индией и Китаем могут стать миной замедленного действия в авторитарном клубе БРИКС.
На фронте россиянам нечем похвастаться
Хотя пропагандисты и "военкоры" отчаянно пытаются показать общественности, насколько безуспешно украинское контрнаступление, самим россиянам на фронте гордиться тоже нечем. Всю прошедшую неделю российская пропаганда пыталась убедить общественность в том, что украинцы не имеют никаких успехов на фронте, а достижения, о которых сообщает Украина, являются всего лишь фейковыми новостями. Россияне также высмеяли поднятие украинского флага в Крыму в День независимости Украины, изобразив это забавным инцидентом.
Именно из-за отсутствия реальных успехов центральным событием стало награждение экипажа российского танка "Алеша" Звездой героев России. Награждение одного экипажа было преподнесено с такой помпой, словно это победа в крупном сражении. Если нет больших успехов, которыми можно похвастаться, не остается ничего другого, кроме как цепляться за мелочи, раздувая из мухи слона.
Хотя "военкоры" и различные генералы утверждали, что украинской армии точно не удастся захватить село Работино, 28 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила о полном освобождении села. Несмотря на отчаянное сопротивление россиян, украинцы движутся в сторону Новопрокоповки и Очеретоватого, сообщила Маляр.
С другой стороны, по поводу заявлений пропагандистов о том, что никто на Западе больше не верит в победу Украины, советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк написал в Х: "Вся внутренняя легитимность Путина строится на убеждении российских элит, что он "еще не проиграл войну". В Кремле понимают неотвратимое: чем больше Россия будет терять оккупированных территорий, тем быстрее произойдет падение поддержки режима. Убийство Пригожина и подготовка новой мобилизации для насыщения фронта - выигрыш времени. Но часы уже ведут обратный отсчет. Легко не будет, но большая наивность считать, что Украине придется возвращать территории, отвоевывая каждый километр кровью". Продвижение на Юге и выход украинских сил на административную границу с Крымом будут приобретать другой вид. В конце концов, все закончится быстро и в один момент - так же, как и началось, сказал Подоляк.
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