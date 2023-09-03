Видео ⟩ За занавесом: Россия станет хозяйкой мира

На фронте россиянам нечем похвастаться

Хотя пропагандисты и "военкоры" отчаянно пытаются показать общественности, насколько безуспешно украинское контрнаступление, самим россиянам на фронте гордиться тоже нечем. Всю прошедшую неделю российская пропаганда пыталась убедить общественность в том, что украинцы не имеют никаких успехов на фронте, а достижения, о которых сообщает Украина, являются всего лишь фейковыми новостями. Россияне также высмеяли поднятие украинского флага в Крыму в День независимости Украины, изобразив это забавным инцидентом.

Именно из-за отсутствия реальных успехов центральным событием стало награждение экипажа российского танка "Алеша" Звездой героев России. Награждение одного экипажа было преподнесено с такой помпой, словно это победа в крупном сражении. Если нет больших успехов, которыми можно похвастаться, не остается ничего другого, кроме как цепляться за мелочи, раздувая из мухи слона.

Хотя "военкоры" и различные генералы утверждали, что украинской армии точно не удастся захватить село Работино, 28 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила о полном освобождении села. Несмотря на отчаянное сопротивление россиян, украинцы движутся в сторону Новопрокоповки и Очеретоватого, сообщила Маляр.

С другой стороны, по поводу заявлений пропагандистов о том, что никто на Западе больше не верит в победу Украины, советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк написал в Х: "Вся внутренняя легитимность Путина строится на убеждении российских элит, что он "еще не проиграл войну". В Кремле понимают неотвратимое: чем больше Россия будет терять оккупированных территорий, тем быстрее произойдет падение поддержки режима. Убийство Пригожина и подготовка новой мобилизации для насыщения фронта - выигрыш времени. Но часы уже ведут обратный отсчет. Легко не будет, но большая наивность считать, что Украине придется возвращать территории, отвоевывая каждый километр кровью". Продвижение на Юге и выход украинских сил на административную границу с Крымом будут приобретать другой вид. В конце концов, все закончится быстро и в один момент - так же, как и началось, сказал Подоляк.

Фото: MAF

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