Видео ⟩ В Балдоне после реновации дождевая вода попадает в квартиру через унитаз

Жительница дома разместила в социальных сетях видео, где видно, как 30 августа во время сильного дождя из унитаза в ее квартиру под напором попадала вода.

Она заявила, что это уже не первый такой случай и подобные ситуации возникли после реконструкции дома.

Согласно информации, опубликованной на сайте коммунального предприятия SIA Būks, в упомянутом здании на улице Зилю при поддержке АS Attīstības finanšu institūcija Altum на средства Фонда регионального развития Европейского союза (ЕС) были проведены мероприятия по повышению энергоэффективности.

Общая допустимая стоимость проекта составляет 607 027 евро, включая строительные работы, надзор за строительством, авторский надзор, управление проектом и подготовку технической документации.

В ходе проекта выполнено утепление фасада дома и цоколя, утепление подвала, утепление и замена кровли, реконструкция внутренней бытовой канализации и водопровода, строительство системы отопления с установкой индивидуальных счетчиков для каждой квартиры и замена окон в отдельных квартирах.

Застройщиком проекта выступило SIA AJ Celtnieks.

Как пояснил председатель правления SIA Būks Эдгар Менцис, строители подали дождевую воду в канализацию, поэтому во время сильного дождя канализационная система переполнилась.

В настоящее время в качестве временного решения проблема устранена и дождевая вода отведена из дома.

Со строителями будут вестись переговоры о решении проблемы. Менцис подчеркнул, что к зиме будет сделано все, чтобы разрешить эту ситуацию.