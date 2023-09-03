Фото, видео ⟩ В центре Риги наблюдалось необычное природное явление - водяной столб

Читатель TVNET на улице Сканстес в центре Риги наблюдал и заснял на видео необычное природное явление, напоминающее смерч. Однако эксперт объяснил, что на самом деле это водяной столб.
Редактор новостей о погоде на LTV Том Брицис разъяснил в микроблоге X (ранее Twitter), что наблюдаемое природное явление представляет собой водяной столб, и не представляет опасности.
Virs Rīgas līča izveidojies ūdensstabs, kas labi redzams no Rīgas. Nav bīstams. pic.twitter.com/pJhOtfQLGG— Toms Bricis (@boms_tricis) September 3, 2023
Фото и галерея: Смерч в центре Риги, 03.09.2023 г.
Как сообщали синоптики, в воскресенье воздух прогреется до +18...+22 градусов. Сквозь облака будет выглядывать солнце, местами пройдет кратковременный дождь, возможны грозы. Будет дуть слабый юго-западный ветер, во время дождя - порывистый.
В Риге прогнозировалась переменная облачность с возможными ливнями и грозами при температуре воздуха +21 градус.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!