Фото, видео ⟩ В центре Риги наблюдалось необычное природное явление - водяной столб

Редактор новостей о погоде на LTV Том Брицис разъяснил в микроблоге X (ранее Twitter), что наблюдаемое природное явление представляет собой водяной столб, и не представляет опасности.

Virs Rīgas līča izveidojies ūdensstabs, kas labi redzams no Rīgas. Nav bīstams. pic.twitter.com/pJhOtfQLGG — Toms Bricis (@boms_tricis) September 3, 2023

Фото и галерея: Смерч в центре Риги, 03.09.2023 г.

Как сообщали синоптики, в воскресенье воздух прогреется до +18...+22 градусов. Сквозь облака будет выглядывать солнце, местами пройдет кратковременный дождь, возможны грозы. Будет дуть слабый юго-западный ветер, во время дождя - порывистый.

В Риге прогнозировалась переменная облачность с возможными ливнями и грозами при температуре воздуха +21 градус.