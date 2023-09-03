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Фото, видео ⟩ В центре Риги наблюдалось необычное природное явление - водяной столб

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Смерч в центре Риги, 03.09.2023 г.
Смерч в центре Риги, 03.09.2023 г. Фото: Aculiecinieka foto

Читатель TVNET на улице Сканстес в центре Риги наблюдал и заснял на видео необычное природное явление, напоминающее смерч. Однако эксперт объяснил, что на самом деле это водяной столб.

Редактор новостей о погоде на LTV Том Брицис разъяснил в микроблоге X (ранее Twitter), что наблюдаемое природное явление представляет собой водяной столб, и не представляет опасности.

Фото и галерея: Смерч в центре Риги, 03.09.2023 г.

Как сообщали синоптики, в воскресенье воздух прогреется до +18...+22 градусов. Сквозь облака будет выглядывать солнце, местами пройдет кратковременный дождь, возможны грозы. Будет дуть слабый юго-западный ветер, во время дождя - порывистый.

В Риге прогнозировалась переменная облачность с возможными ливнями и грозами при температуре воздуха +21 градус.

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