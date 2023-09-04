Гороскоп на неделю с 4 по 10 сентября: доброта спасет не только мир, но и каждого!

Скорпион

Звезды и планеты помогут Скорпионам найти новую жизненную мотивацию в это время. На этой неделе нужно лучше питаться, больше отдыхать и познавать что-то новое. Вкладывать деньги лучше в знания и новые навыки - все это окупится сполна, но немного позднее. Любые новые начинания будут весьма полезными. Особенно это будет заметно в любовной сфере. Новые знакомства можно будет легко перевести на новый этап отношений, на более высокий уровень.

Стрелец

Немного уверенности в себе Стрельцам точно не помешает. Новые знакомства пойдут им на пользу, как и новые дела. Каждый человек будет являться важным источником новой информации. Спутником удачи во всех сферах жизни будут позитивные мысли. Строить мир вокруг себя лучше посредством созидательного мышления. Особенно актуально это будет в конце недели.

Козерог

Решение проблем лежит на поверхности - Козерогам нужно просто быть немного внимательнее, чтобы найти правильный путь. Истинное счастье ждет тех Козерогов, которые проведут это время рядом с близкими людьми. Чем больше они смогут радоваться жизни и чем чаще будут сохранять позитив, тем больше к ним будут тянуться люди. Козероги с высокой вероятностью смогут найти свою любовь, вдохнуть новую жизнь в исчерпавшие себя отношения.

Водолей

Водолеям лучше абстрагироваться от всего лишнего, сконцентрировавшись на проблемах, на основной текущей задаче. Им нужно просто быть поближе к своей второй половинке и семье. Очень много позитива принесут и друзья. Сейчас лучше перенаправить все свои силы в нужное русло. Можно пройтись по магазинам, приметить что-то для себя и спланировать покупки на ближайшее будущее. В будни лучше больше внимания уделять работе и делам, не обходя вниманием семью.

Рыбы

Рыбам для обретения гармонии с собой нужно будет выполнять все свои обязанности в срок. Дисциплина поможет им не просто остаться на плаву, а приумножить свои доходы, достичь целей. Нужно больше бывать на свежем воздухе. Вполне возможно, что новые неурядицы выведут Рыб из строя и заставят переживать, но решить это можно простой сменой обстановки. Это будет прекрасное время для романтики.