Гороскоп на неделю с 4 по 10 сентября: доброта спасет не только мир, но и каждого!

Сделать счастливым каждый день на неделе с 4 по 10 сентября поможет душевное тепло. Будьте добры к тем, кто вам дорог, и созидательны. Старайтесь как можно меньше испытывать зависть, злобу и ревность, не будьте черствыми, советуют астрологи DailyHoro.
Овен
Сейчас Овнам лучше исключить из рациона жирную пищу и горячительные напитки, чтобы сила Венеры была более ощутимой. Не стоит также переутомляться. Можно посвятить себя поиску новых друзей, новых интересов. Необходимо общаться с людьми, быть открытыми и добрыми. Смена обстановки тоже пойдет на пользу, так что можно на время уехать из города, заняться поисками новой работы.
Телец
Это будет прекрасная неделя для романтики, поиска второй половинки. Любовь подарит Тельцам удачу и в работе. Что до рабочих дел, то их можно и нужно будет завершать сейчас, не откладывая на потом. Важно все делать так, словно это последний шанс. Конечно, это не так, но боевой настрой очень важен в такие периоды, чтобы добиться максимального успеха и избавиться от неурядиц, выйдя победителями.
Близнецы
Удача в работе для Близнецов зачастую важнее всего на свете. Это нормально, но сейчас им нужно немного попридержать свои амбиции. Можно цепляться за возможности и работать больше обычного, но лучше не тратить на это все свои ресурсы. В эти семь дней Близнецам понадобится дисциплина. Только она позволит выстоять против врагов и проблем. Астрологи отмечают высокую вероятность того, что между любовной сферой и делами возникнет конфликт.
Рак
Судьба может быть очень благосклонной к Ракам, но жертвы иногда просто необходимы. Эта неделя закалит Раков, научит их чему-то новому, особенно в самом начале. Нужно постараться быть предельно осторожными в общении с теми, кто дорог вам больше всего. Астрологи рекомендуют прислушиваться к советам людей, с которыми Раки работают и живут вместе.
Лев
На этой неделе возможны большие перевороты во всех сферах жизни. В любви Львов могут ожидать проблемы эмоционального характера. Им может захотеться бросить все свои силы и время на решение неурядиц в отношениях, но сейчас астрологи советуют Львам оставить все так, как есть. Пусть все течет и меняется так, как нужно планетам и звездам. Это полезно для Львов, учитывая, что на этой неделе мало что получится изменить.
Дева
События, которые будут происходить на этой неделе, должны раскрыть некоторые таланты Дев. Стойкость - сильная сторона этих людей, так что пережить вероятные сложности, навеянные ретро-Меркурием, будет первоочередной и не самой трудной задачей. Нужно просто сохранять хорошее настроение - это залог удачи и успеха с 4 по 10 сентября. Астрологи советуют решать все проблемы мирно, быстро, вовремя.
Весы
Жизнь Весов должна строиться на основе правильного планирования дел. Расстановка приоритетов должна производиться на основе возможностей, а не амбиций. Эти семь дней хорошо подойдут для поиска любви, новой работы и творческих занятий. Можно строить планы, можно посвятить время флирту и свиданиям, а можно потратить его на работу, уйдя с головой в дела. Физическая активность тоже будет иметь созидательный эффект.
Скорпион
Звезды и планеты помогут Скорпионам найти новую жизненную мотивацию в это время. На этой неделе нужно лучше питаться, больше отдыхать и познавать что-то новое. Вкладывать деньги лучше в знания и новые навыки - все это окупится сполна, но немного позднее. Любые новые начинания будут весьма полезными. Особенно это будет заметно в любовной сфере. Новые знакомства можно будет легко перевести на новый этап отношений, на более высокий уровень.
Стрелец
Немного уверенности в себе Стрельцам точно не помешает. Новые знакомства пойдут им на пользу, как и новые дела. Каждый человек будет являться важным источником новой информации. Спутником удачи во всех сферах жизни будут позитивные мысли. Строить мир вокруг себя лучше посредством созидательного мышления. Особенно актуально это будет в конце недели.
Козерог
Решение проблем лежит на поверхности - Козерогам нужно просто быть немного внимательнее, чтобы найти правильный путь. Истинное счастье ждет тех Козерогов, которые проведут это время рядом с близкими людьми. Чем больше они смогут радоваться жизни и чем чаще будут сохранять позитив, тем больше к ним будут тянуться люди. Козероги с высокой вероятностью смогут найти свою любовь, вдохнуть новую жизнь в исчерпавшие себя отношения.
Водолей
Водолеям лучше абстрагироваться от всего лишнего, сконцентрировавшись на проблемах, на основной текущей задаче. Им нужно просто быть поближе к своей второй половинке и семье. Очень много позитива принесут и друзья. Сейчас лучше перенаправить все свои силы в нужное русло. Можно пройтись по магазинам, приметить что-то для себя и спланировать покупки на ближайшее будущее. В будни лучше больше внимания уделять работе и делам, не обходя вниманием семью.
Рыбы
Рыбам для обретения гармонии с собой нужно будет выполнять все свои обязанности в срок. Дисциплина поможет им не просто остаться на плаву, а приумножить свои доходы, достичь целей. Нужно больше бывать на свежем воздухе. Вполне возможно, что новые неурядицы выведут Рыб из строя и заставят переживать, но решить это можно простой сменой обстановки. Это будет прекрасное время для романтики.
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