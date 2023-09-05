NYT: Генерал Суровикин действительно освобожден

Примерно так же отреагировал днем ранее на похожий по сути вопрос министр обороны РФ Сергей Шойгу. Когда его спросили, что произошло с Суровикиным и ведется ли в отношении него расследование, Шойгу спросил в ответ: "Все вопросы?", после чего ушел.

Собчак и Венедиктов сообщили об освобождении Суровикина

Об освобождении Суровикина Ксения Собчак сообщила 4 сентября. "Генерал Сергей Суровикин вышел. Жив, здоров, дома, с семьей, в Москве. Фото сегодняшнее", - написала она. Позже бывший главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил в своем Telegram-канале без ссылок на источники, что Суровикин находится дома с семьей, "в отпуске и в распоряжении министерства обороны".

Генерал Сергей Суровикин командовал группировкой российских войск в Украине с октября 2022 года по январь 2023-го, затем стал заместителем командующего, уступив должность начальнику генштаба РФ Валерию Герасимову. Американские официальные лица полагают, что о восстании Пригожина он узнал еще до его начала. Они не смогли уточнить, существуют ли сейчас какие-либо ограничения на передвижение Суровикина или другие санкции, наложенные российскими властями.

На публике он не появлялся с момента мятежа Пригожина в конце июня. В ночь, когда ЧВК "Вагнер" шел на Москву, генерал опубликовал видео с призывом отступить и подчиниться приказам верховного главнокомандующего. СМИ называли разные варианты наказания генерала Суровикина - от помещения в СИЗО до изоляции без ареста.