Картины, скульптуры и новые медиа: в арт-центре Zuzeum открывается выставка "Поле зрения"

"Поле зрения" - это эклектичная выборка 80 картин, скульптур и новых медиа из обширной коллекции Зузансов. По замыслу куратора - "это свидетельства эпохи, находившейся под влиянием различных политических порядков, культурных течений и социальных норм". Каждое произведение предлагает зрителям поразмышлять о том, как личные качества влияют на способность формировать связи с другими людьми (от романтических отношений до политических союзов) и воспринимать себя в контексте социума и биоразнообразия в целом.

На протяжении проекта в выставочном зале будут работать медиаторы, с которыми можно обсудить представленные произведения. Помимо этого, проект будет сопровождать публичная программа, ее расписание будет доступно на сайте арт-центра.

Галерея: Выставки в арт-центре Zuzeum

Выставка разработана в сотрудничестве с архитектурной мастерской SIJA (Артурс Толс, Кристиана Эрта), художником по звуку Рейнисом Семевичем и художником по свету Ником Ципрусом.

Художники, представленные на выставке: Анита Арбидане, Федора Акимова, Угис Албиньш, Петер Аллик, Андрис Эглитис, Марис Аргалис, Аусеклис Баушкениекс, Борис Берзиньш, Стефан Берц, Опер Бомзе, Скуя Браден, Кристиан Бректе, Рейнис Виртманис, Артурс Виртманис, Альберт Гольтяков, Ивар Гравлейс, Андрис Гринбергс, Александр Гронский, Янис Дейнатс, Сергей Дёмин, Юрис Димитерс, Айя Зариня, Отто Зитманис, Кристапс Калнс, Кристапс Кельзис, Томми Кеш, Франческа Кирке, Ник Космас, Эмма Коузина, Егор Кошелев, Олег Кулик, Леонард Лагановскис, Ксюша Ласточка и Максим Трулов, Айра Лесиня, Шуан Ли, Свен Лукин, Сармите Малиня, Ербол Мельдибеков, Фридрих Милт, Катрина Нейбурга, Эми Нуме, Патриция Айреша, Евгений Петров, Наталья Пивко, Иван Плющ, Ивар Пойканьш, Леонид Пурыгин, Роберт Руранс, Рональд Русманис, Айя Беата Рябовска, Валерия Савчица, Петер Сидарс, Синхродог, Антанас Суткус, Стефани Темм Хизер, Андреа Джойс Хаймер, Даниэль Хайдкамп, Микелис Фишерс.

Дополнительная информация доступна на сайте арт-центра.