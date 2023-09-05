Трагедия в Литве: мать подозревают в том, что она утопила своих дочек в реке

В воскресенье утром в реке Нярис были замечены неадекватно ведущая себя женщина и девочка 2020 года рождения. Девочку из воды вытащили проплывавшие мимо гребцы.

Врачи неотложной медицинской помощи поспешили реанимировать ребенка, но не смогли спасти ему жизнь. Примерно час спустя в воде была найдена еще одна утонувшая - годовалая девочка. Сообщается, что женщина сама рассказала полиции, что ее вторая дочь находится в реке.

Подозреваемая - 36-летняя сотрудница отдела администрации департамента персонала полиции Литвы.

"Она отлично работала с вопросами человеческих ресурсов. Нет жалоб на работу - очень заботливая. Но она была закрыта и не настроена говорить о себе", - сообщил пресс-секретарь департамента полиции Литвы в понедельник.

Женщина работала в полиции с 2018 по 2020 год. После этого у нее появились дети, и с января 2021 года она находилась в отпуске по уходу за ребенком.

До этого женщина была социальным работником.

Версия полицейских состоит в том, что мать утопила своих дочерей, а потом попыталась утопиться сама.