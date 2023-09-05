Трагедия в Литве: мать подозревают в том, что она утопила своих дочек в реке

В воскресенье в Литве произошла трагедия. Мать, возможно, утопила своих детей в реке Вилия, или Нярис, в Вильнюсе. Позже выяснилось, что подозреваемая мать работала в полиции, сообщают литовские СМИ.
В воскресенье утром в реке Нярис были замечены неадекватно ведущая себя женщина и девочка 2020 года рождения. Девочку из воды вытащили проплывавшие мимо гребцы.
Врачи неотложной медицинской помощи поспешили реанимировать ребенка, но не смогли спасти ему жизнь. Примерно час спустя в воде была найдена еще одна утонувшая - годовалая девочка. Сообщается, что женщина сама рассказала полиции, что ее вторая дочь находится в реке.
Подозреваемая - 36-летняя сотрудница отдела администрации департамента персонала полиции Литвы.
"Она отлично работала с вопросами человеческих ресурсов. Нет жалоб на работу - очень заботливая. Но она была закрыта и не настроена говорить о себе", - сообщил пресс-секретарь департамента полиции Литвы в понедельник.
Женщина работала в полиции с 2018 по 2020 год. После этого у нее появились дети, и с января 2021 года она находилась в отпуске по уходу за ребенком.
До этого женщина была социальным работником.
Версия полицейских состоит в том, что мать утопила своих дочерей, а потом попыталась утопиться сама.
Начато досудебное расследование об убийстве родственника или члена семьи. В Литве за такое преступление грозит тюремное наказание от восьми до 20 лет или пожизненное заключение.
Где искать помощь, если страдаешь от насилия?
Если ты жертва насилия, ты можешь обратиться за помощью в социальную службу самоуправления или в какой-либо из кризисных центров:
Центр "Марта"
Улица Матиса, 49-3, Рига
Тел. 67378539
Е-мэйл: centrs@marta.lv
Филиал центра "Марта" в Лиепае
Проспект Курмаяс, 11, Лиепая
Тел. 29195442
Е-мэйл: centrs@martaliepaja.lv
Семейный кризисный центр "Милгравис"
Улица Эзера, 21, Рига
Тел.: 67012515, 67398383
Е-мэйл: gimenes@krize.lv
Кризисный и консультационный центр Skalbes
Улица Кунгу, 34, Рига
Тел.: 24551700, 27722292
Е-мэйл: skalbes@skalbes.lv
Телефон поддержки пострадавших от преступлений: 116006
Кризисный центр для семей с детьми Paspārne
Улица Талсу, 39, Вентспилс
Тел.: 63661515, 22012434
Е-мэйл: pasparne_kc@inbox.lv
Учреждение "Центр Valdardze"
Улица Райня, 9f, Валмиера
Тел. 64220686
Е-мэйл: valdardze@inbox.lv
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