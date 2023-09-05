Первый зафиксированный случай: появилось видео уничтоженного россиянами танка Challenger 2

В соцсетях появилось видео, на котором виден уничтоженный британский танк Challenger 2. Издание Forbes сообщает, что танк был уничтожен недалеко от недавно освобожденного украинцами населенного пункта Работино.
Отмечается, что это первый зафиксированный случай, когда россиянам удалось уничтожить в Украине танк Challenger 2.
Destroyed Ukrainian Challenger 2 outside of Robotyne, most likely from the 82nd Air Assault Brigade. pic.twitter.com/KInjnmfs4F— OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 5, 2023
Challenger 2 немного отличается от немецких танков Leopard 2 и американских M-1 Abrams. Это главный боевой танк британских вооруженных сил. До 2021 года в британской армии было 227 таких танков, это означает, что Украине в целом могут быть поставлены 79 танков, так как цель британской армии - в ближайшем будущем снизить число этих танков до 148, так как их планируется заменить модернизированными Challenger 3.
Изначально британцы поставили Украине 14 танков Challenger 2.
Challenger 2 были произведены в конце 1990-х годов, и сейчас им более 20 лет. Танки обеспечивают Украине лучшую защиту и увеличивают огневую точность.
Сразу же следует обозначить специфику Challenger 2, обладающего уникальной особенностью. Британские военные традиции оказывают гораздо большее влияние, чем стандарты НАТО. Во-первых, Challenger 2 - это 120-миллиметровая пушка L30A1 с длиной ствола 6,6 метра.
Экипаж Challenger 2 состоит из четырех человек, что на одного человека больше, чем у основных украинских боевых танков. Кроме того, эти танки весят примерно 64 тонны - больше, чем аналогичные танки, состоящие на вооружении России.
Несмотря на одинаковый калибр боеприпасов, сам танк уникален. Во-первых, он имеет нарезной ствол, а во-вторых, использует снаряды, не являющиеся стандартными боеприпасами НАТО.
В целом Challenger 2 представляет собой стандартный западный танк, основным отличием которого является вооружение. Кроме того, одной из важнейших особенностей этого боевого танка является его броня. Информация о броне Challenger 2 крайне ограничена, но известно, что в танке используется второе поколение брони Chobham, известное также как Dorchester. Она состоит из специальных керамических и металлических плиток - вольфрамовых и из обедненного урана.
Такая же броня установлена и на американских танках M1 Abrams. Этот тип защиты обеспечивает эффективную защиту от малокалиберных снарядов и боеприпасов HEAT, обладающих фугасным противотанковым действием.
Challenger 2 оснащен 26,1-литровым турбодизельным двигателем Perkins CV12-6A V12 с шестиступенчатой автоматической коробкой передач Santasalo TN54E. Правда, британский боевой танк не такой мощный, как Abrams и Leopard. Мощность британского танка составляет 1200 л. с., в то время как у Abrams и Leopard - 1500.
Максимальная скорость Challenger 2 - 59 км/ч, в свою очередь в условиях бездорожья он способен перемещаться со скоростью 40 км/ч.
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