Первый зафиксированный случай: появилось видео уничтоженного россиянами танка Challenger 2

Несмотря на одинаковый калибр боеприпасов, сам танк уникален. Во-первых, он имеет нарезной ствол, а во-вторых, использует снаряды, не являющиеся стандартными боеприпасами НАТО.

В целом Challenger 2 представляет собой стандартный западный танк, основным отличием которого является вооружение. Кроме того, одной из важнейших особенностей этого боевого танка является его броня. Информация о броне Challenger 2 крайне ограничена, но известно, что в танке используется второе поколение брони Chobham, известное также как Dorchester. Она состоит из специальных керамических и металлических плиток - вольфрамовых и из обедненного урана.

Такая же броня установлена и на американских танках M1 Abrams. Этот тип защиты обеспечивает эффективную защиту от малокалиберных снарядов и боеприпасов HEAT, обладающих фугасным противотанковым действием.

Challenger 2 оснащен 26,1-литровым турбодизельным двигателем Perkins CV12-6A V12 с шестиступенчатой автоматической коробкой передач Santasalo TN54E. Правда, британский боевой танк не такой мощный, как Abrams и Leopard. Мощность британского танка составляет 1200 л. с., в то время как у Abrams и Leopard - 1500.

Максимальная скорость Challenger 2 - 59 км/ч, в свою очередь в условиях бездорожья он способен перемещаться со скоростью 40 км/ч.