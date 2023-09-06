В Риге арестованы двое граждан Грузии за кражу 1200 евро из автомобиля

18 августа было начато расследование по факту кражи в тот же день 1200 евро из бардачка в автомобиле Porsche Cayenne на стоянке торгового центра на улице Дунтес.

27 августа полиция за совершение этого преступления арестовала двух граждан Грузии.

Один человек был признан подозреваемым и помещен под стражу. Также ему было отказано во въезде или дальнейшем пребывании в Шенгенской зоне. Другой арестованный допрошен как лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

Также возбуждено еще одно уголовное дело по факту карманной кражи в кафе, которую могли совершить эти лица.

В полиции не исключают, что задержанные могли совершить и другие подобные преступления.