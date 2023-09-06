Школа нацменьшинств, которую посетил президент, и кибератаки на Латвию

С понедельника школьники вернулись за парты, а "хактивисты" принялись атаковать госучреждения Латвии. Подверглась продолжительной кибератаке и TVNET GRUPA. В эфире "Кто вам платит?" обсудили важные события этой недели - начало учебного года с окончательным переходом к обучению на государственном языке, а также кибербезопасность государства.