Школа нацменьшинств, которую посетил президент, и кибератаки на Латвию

С понедельника школьники вернулись за парты, а "хактивисты" принялись атаковать госучреждения Латвии. Подверглась продолжительной кибератаке и TVNET GRUPA. В эфире "Кто вам платит?" обсудили важные события этой недели - начало учебного года с окончательным переходом к обучению на государственном языке, а также кибербезопасность государства.
Гости эфира:
- Роман Алиев - директор Рижской государственной классической гимназии;
- Михаил Климарев - IT-специалист, автор Telegram-канала "ЗаТелеком".
В эфире прозвучало:
- 00:00 - Визит президента Латвии - когда школа узнает об этом, что это означает для учреждения, реакция учителей и школьников;
- 08:01 - Роман Алиев: "Первоклассники отвечали президенту на латышском языке". О (не)готовности детей к обучению только на госязыке;
- 13:45 "Пример - те, кто рядом, дети смотрят на родителей и учителей". О том, на каком языке говорить на переменах?
- 18:27 Об изучении родного языка впредь, экзаменах на латышском после 9-го класса и (не)современности школы;
- 34:26 TVNET GRUPA подверглась DDoS-атаке: что это значит, почему распространен этот метод и какая мотивация у "хактивистов"?
- 43:26 Михаил Климарев: "Обновляйтесь как можно чаще!" О личной защите от вредоносных ссылок;
- 46:43 Эксперт: "Все идет к тому, что в России YouTube заблокируют";
- 59:08 Итоги эфира.
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