TVNET GRUPA подверглась самой продолжительной за все время DDoS-атаке

С понедельника, 4 сентября, TVNET GRUPA подвергается самой продолжительной на данный момент DDoS-атаке. Благодаря хорошо подготовленной защите TVNET GRUPA удачно удалось отразить попытки "хактивистов" нарушить работу порталов группы.
Как указывает глава IT-отдела TVNET GRUPA Ансис Аудерс-Заляйскалнс, с раннего утра понедельника, 4 сентября, TVNET GRUPA переживает очередную кибератаку российских хакеров, которая была удачно отражена и, несмотря на то, что она возобновилась в понедельник вечером и продолжается до сих пор, TVNET GRUPA удачно подготовилась к ликвидации таких кибератак при помощи многоуровневых систем и процессов защиты.
"Злоумышленники используют DDoS-атаки различных типов для атак на наши порталы. Все эти примитивные попытки оказались безуспешными, и TVNET GRUPA продолжит совершенствовать свои автоматизированные системы защиты, чтобы подобные атаки не повлияли на деятельность компании в будущем", - указывает Аудерс-Заляйскалнс.
Главный редактор TVNET Том Островскис отмечает, что кибератаки на TVNET GRUPA осуществляются уже не первый, второй или третий раз, особенно после вторжения России в Украину.
"Однако хочу отметить, что сам факт - не причина для гордости, хотя мы и знаем злоумышленников - это пророссийская группировка "хакеров". И факт, что мы по-прежнему доступны читателям спустя уже более 17 часов с начала атаки - не причина хлопать себя по плечу, так как "взломать" можно любой сайт, систему, сеть, необходимо лишь достаточно времени для подготовки и грамотные активисты.
Такие киберпреступники являются интегрированными в силовые структуры Кремля исполнителями, которые выполняют приказы. Их цель - затруднить работу технической инфраструктуры для сторонников Украины в странах НАТО, включая Латвию, и что может быть более выгодной мишенью для пиара кибератаки, чем крупные СМИ, такие как TVNET GRUPA, поскольку в случае успеха атака будет замечена всеми. Это только укрепляет нашу уверенность в том, что Россия - морально обанкротившаяся страна, которой не место в цивилизованном мире, пока она сама не докажет обратное", - указывает Островскис.
Цель DDos-атак - перегрузить серверы сайта при помощи огромного количества запросов извне с одной целью - добиться, чтобы серверы сайта не справлялись с этими запросами и сайт просто перестал быть публично доступным.
Напомним, в понедельник учреждение по предотвращению инцидентов в области информационной безопасности Cert.lv сообщило, что несколько группировок "хактивистов", поддерживаемых Россией, осуществили масштабные кибератаки на учреждения государственного, финансового и медицинского секторов.
Были предприняты фишинговые атаки на пользователей систем электронной почты в государственном управлении, и Cert.lv призывает пользователей проверить, дополнена ли аутентификация системы электронной почты средствами многофакторной аутентификации, чтобы не быть доступной из Интернета без особой необходимости.
Также зафиксирована порча веб-сайтов с использованием уязвимых мест в целевых системах и потенциально разрушительные атаки на сферу здравоохранения.
Cert.lv призывает обращаться к команде учреждения, если требуется поддержка в расследовании инцидента, предотвращении последствий и планировании профилактики. О зафиксированных кибератаках можно сообщить в Cert.lv, позвонив по телефону 67085888 или написав по адресу cert@cert.lv.
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