TVNET GRUPA подверглась самой продолжительной за все время DDoS-атаке

Такие киберпреступники являются интегрированными в силовые структуры Кремля исполнителями, которые выполняют приказы. Их цель - затруднить работу технической инфраструктуры для сторонников Украины в странах НАТО, включая Латвию, и что может быть более выгодной мишенью для пиара кибератаки, чем крупные СМИ, такие как TVNET GRUPA, поскольку в случае успеха атака будет замечена всеми. Это только укрепляет нашу уверенность в том, что Россия - морально обанкротившаяся страна, которой не место в цивилизованном мире, пока она сама не докажет обратное", - указывает Островскис.

Цель DDos-атак - перегрузить серверы сайта при помощи огромного количества запросов извне с одной целью - добиться, чтобы серверы сайта не справлялись с этими запросами и сайт просто перестал быть публично доступным.

Напомним, в понедельник учреждение по предотвращению инцидентов в области информационной безопасности Cert.lv сообщило, что несколько группировок "хактивистов", поддерживаемых Россией, осуществили масштабные кибератаки на учреждения государственного, финансового и медицинского секторов.

Были предприняты фишинговые атаки на пользователей систем электронной почты в государственном управлении, и Cert.lv призывает пользователей проверить, дополнена ли аутентификация системы электронной почты средствами многофакторной аутентификации, чтобы не быть доступной из Интернета без особой необходимости.

Также зафиксирована порча веб-сайтов с использованием уязвимых мест в целевых системах и потенциально разрушительные атаки на сферу здравоохранения.

Cert.lv призывает обращаться к команде учреждения, если требуется поддержка в расследовании инцидента, предотвращении последствий и планировании профилактики. О зафиксированных кибератаках можно сообщить в Cert.lv, позвонив по телефону 67085888 или написав по адресу cert@cert.lv.