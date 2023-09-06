Кариньш: в новом правительстве "чудес и сюрпризов" не будет

На вопрос о том, как возможно, что "Новое Единство", которое во время предвыборной кампании решительно не хотело иметь ничего общего с партнером СЗК, вентспилсским политиком Айваром Лембергсом, теперь идет на сотрудничество с СЗК, хотя эта партия никогда не открещивалась от сотрудничества с Лембергсом, Кариньш ответил, что предусмотренное в коалиционном соглашении положение о том, что в работе коалиции участвуют только избранные должностные лица, будет достаточным для предотвращения возможных рисков. Он также не видит рисков для репутации и безопасности Латвии в конкретной ситуации, когда Латвия строит отношения с западными партнерами.