В составе нового правительства, формируемого кандидатом в премьер-министры от "Нового Единства" Эвикой Силиней, не будет никаких "чудес и сюрпризов", заявил в среду, 6 сентября, телеканалу TV3 ушедший в отставку с поста премьер-министра Кришьянис Кариньш.
Кариньш: в новом правительстве "чудес и сюрпризов" не будет
Кариньш надеется, что новое правительство, сформированное "Новым Единством", Союзом зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивными", сможет быть утверждено парламентом на следующей неделе.
По его словам, сюрпризов в составе нового правительства не будет, но в распределении зон ответственности все еще остаются вопросы. Кариньш считает, что в правительстве Силини будет хороший баланс между опытными политиками и новыми министрами.
Говоря о разделе министерских портфелей, Кариньш напомнил о традиции, согласно которой партия премьер-министра всегда возглавляет и Министерство финансов, соответственно, эта министерская должность и дальше останется за "Новым Единством", а в отношении других постов Кариньш отметил, что окончательное соглашение еще не достигнуто и в неофициально озвученных моделях возможны коррекции.
На вопрос, будет ли он министром иностранных дел в следующем правительстве, Кариньш ответил, что это не исключено. В любом случае он не собирается уходить из политики.
Кариньш отметил, что среди будущих партнеров заметно горячее желание работать, в то время как в работе с предыдущими партнерами - "Объединенным списком" и Национальным объединением - было ощущение, словно кто-то постоянно давил на тормоза. При этом передача власти происходит очень мирно.
Политик предполагает, что новое правительство во главе с Силиней сможет проработать до следующих выборов в Сейм.
На вопрос о том, как возможно, что "Новое Единство", которое во время предвыборной кампании решительно не хотело иметь ничего общего с партнером СЗК, вентспилсским политиком Айваром Лембергсом, теперь идет на сотрудничество с СЗК, хотя эта партия никогда не открещивалась от сотрудничества с Лембергсом, Кариньш ответил, что предусмотренное в коалиционном соглашении положение о том, что в работе коалиции участвуют только избранные должностные лица, будет достаточным для предотвращения возможных рисков. Он также не видит рисков для репутации и безопасности Латвии в конкретной ситуации, когда Латвия строит отношения с западными партнерами.
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