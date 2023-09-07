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Троицкий о разговоре с Галкиным: "Приезжай в латвийский город Резекне"

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Артемий Троицкий
Артемий Троицкий Фото: Кадр из видео

Публицист и рок-журналист Артемий Троицкий вновь стал гостем эфира на YouTube-канале "И грянул Грэм".

"С Максимом Галкиным не общался с конца июня, и тогда у него не было запланировано в Эстонии никаких выступлений", - рассказывает Артемий Троицкий

Юморист тогда заверил публициста, что в Эстонии у него выступлений не будет, и пригласил его в Латвию: "Приезжай в латвийский город Резекне".

"Мы сверили наши графики, и получилось, что совпадали только в Резекне. В Резекне я не поехал по понятным причинам, а про Таллинн он мне вообще ничего не говорил. Я вообще не уверен, что по поводу этого концерта существовали серьезные намерения. Если существовали, то это странно, потому что, я думаю, к Максиму Галкину в отличие Ромы Зверя никаких претензий быть не может. Артист он популярный. Артист он с определенно четкой и сформулированной антивоенной позицией. Единственная причина, которая могла помешать этому концерту - это, возможно, какие-то проблемы у организаторов", - объяснил Троицкий. Он добавил, что не знает даже, кто намеревался этот концерт делать.

Артемий Троицкий еще раз напомнил, что у Аллы Пугачевой сейчас другая жизнь. Она с Максимом Галкиным воспитывает двоих детей - Лизу и Гарри. 

Видео: Интервью с Артемием Троицким

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