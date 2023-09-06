Стали известны возможные кандидаты на посты министров в новом правительстве

Спикером Сейма может стать председатель фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) Виктор Валайнис. В то же время не исключается, что Валайнис займет пост в правительстве. От того, какую должность он займет, зависит возможность выдвижения на пост спикера депутата СЗК, бывшего председателя Конституционного суда Гунара Кутриса.

На пост министра земледелия может быть рассмотрена кандидатура депутата СЗК, секретаря Сейма Арманда Краузе.

Все более вероятным становится то, что нынешний премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") займет пост министра иностранных дел, а председатель комиссии по европейским делам Андрис Спрудс ("Прогрессивные") станет министром обороны.

Бывший директор Национальной службы здравоохранения Эдгар Лабсвирс упоминается как возможный кандидат "Прогрессивных" на пост министра здравоохранения. Также "Прогрессивные" могут получить должность министра сообщения, на которую может быть выдвинут председатель фракции Каспар Бришкенс.

Больше ясности о распределении должностей в правительстве появится по мере продолжения переговоров. Ожидается, что переговоры о распределении сфер ответственности продлятся до середины следующей недели.

Продолжаются дискуссии о том, кто возглавит Министерство охраны среды и регионального развития - СЗК или "Новое Единство". Если должность министра получит СЗК, то занять этот пост может депутат Улдис Аугулис.

СЗК, возможно, будет претендовать и на пост министра культуры, однако пока неясно, представитель какой партии возглавит министерство. Не исключено также, что СЗК будет отвечать за сферу благосостояния.

Что касается министров "Нового Единства", то крупных изменений не ожидается и большая часть министров этой партии или даже все сохранят свои должности.

Если Министерство внутренних дел перейдет в ведение "Нового Единства", на пост министра может быть выдвинут Рихард Козловскис, который уже занимал его.