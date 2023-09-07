Кража в кафе Межапарка: женщина украла зеркало в туалете и сбежала на новом джипе

Лаура, которая руководит семейным кафе, не скрывает, что в индустрии питания часто приходится сталкиваться с тем, что клиенты "случайно уносят" столовые принадлежности, однако эта кража, как говорит Лаура, находится "на следующем уровне".

"Зеркало украдено впервые. И у коллег что-то такое произошло впервые", - рассказывает Лаура.

Самым увидительным в этой краже стало то, что женщина подъехала к кафе на совсем новом джипе. На месте преступления женщина даже не подошла к витрине с едой, а напрямую пошла в туалет.

Для владельцев кафе боль заключается не в материальных потерях, а в бессовестности людей.

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