Кража в кафе Межапарка: женщина украла зеркало в туалете и сбежала на новом джипе

Кафе в Межапарке стало жертвой необычной кражи. Недавно кафе посетила женщина, которая положила глаз не на ароматные булочки, а на находящееся в туалете зеркало, сообщает передача Degpunktā.
Лаура, которая руководит семейным кафе, не скрывает, что в индустрии питания часто приходится сталкиваться с тем, что клиенты "случайно уносят" столовые принадлежности, однако эта кража, как говорит Лаура, находится "на следующем уровне".
"Зеркало украдено впервые. И у коллег что-то такое произошло впервые", - рассказывает Лаура.
Самым увидительным в этой краже стало то, что женщина подъехала к кафе на совсем новом джипе. На месте преступления женщина даже не подошла к витрине с едой, а напрямую пошла в туалет.
Для владельцев кафе боль заключается не в материальных потерях, а в бессовестности людей.
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