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Кража в кафе Межапарка: женщина украла зеркало в туалете и сбежала на новом джипе

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Полицейский. Иллюстрация
Полицейский. Иллюстрация Фото: Lita Krone / LETA

Кафе в Межапарке стало жертвой необычной кражи. Недавно кафе посетила женщина, которая положила глаз не на ароматные булочки, а на находящееся в туалете зеркало, сообщает передача Degpunktā.

Лаура, которая руководит семейным кафе, не скрывает, что в индустрии питания часто приходится сталкиваться с тем, что клиенты "случайно уносят" столовые принадлежности, однако эта кража, как говорит Лаура, находится "на следующем уровне".

"Зеркало украдено впервые. И у коллег что-то такое произошло впервые", - рассказывает Лаура.

Самым увидительным в этой краже стало то, что женщина подъехала к кафе на совсем новом джипе. На месте преступления женщина даже не подошла к витрине с едой, а напрямую пошла в туалет.

Для владельцев кафе боль заключается не в материальных потерях, а в бессовестности людей.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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