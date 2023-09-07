Армения проведет совместные учения с США; полагаться на РФ было "стратегической ошибкой"

Министерство обороны Армении сообщило, что учения Eagle Partner 2023 направлены на повышение уровня оперативной совместимости сил Армении и США в международных миротворческих миссиях.

Учения пройдут с 11 по 20 сентября, сообщает AFP.

Кремль отреагировал на этот шаг, сообщив, что это "вызывает опасения", и пообещал "тщательно проанализировать" учения.

У России и Армении есть разногласия по поводу российского миротворческого контингента численностью 2000 человек, отвечающего за Лачинский коридор, который соединяет Армению с Нагорным Карабахом.

Этот контингент размещен там с 2020 года, когда Россия добилась перемирия, чтобы покончить с войной между Арменией и Азербайджаном за эту горную территорию.

Недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Москва "или не может, или не хочет" контролировать коридор.

Как указало правительство Армении, Азербайджан закрыл дорогу и блокировал Нагорный Карабах, вызвав гуманитарный кризис в населенных армянами местах.

Пашинян также заявил, что длительная зависимость Еревана от России как гаранта безопасности - "стратегическая ошибка".

Кремль на этой неделе сообщил, что Россия выполняет свои обязательства по отношению к Армении, а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что Россия "никуда не пропадет".

В последние месяцы давление между Баку и Ереваном резко выросло, стороны обвиняют друг друга в нападениях.

Обе стороны не смогли добиться длительного мирного решения, несмотря на попытки посредничества Евросоюза, США и России.