Пиленс: Мне не предлагали должность министра экономики

Недостатки в работе ушедшего в отставку правительства связаны со слабым руководством со стороны политика от "Нового Единства" Кришьяниса Кариньша, заявил в четверг в передаче "Утренняя панорама" основатель "Объединенного списка" (ОС) Улдис Пиленс, политическая сила которого вместе с "Новым Единством" (НЕ) и Национальным объединением создавала коалицию.
Пиленс выразил позицию, что работоспособность нынешней коалиции напрямую связана с руководителем, однако Кариньш нацелился получить "работу в Брюсселе".
По словам Пиленса, Кариньш не понимает глубину кризиса в Латвии. На вопрос, почему сам ОС в таких обстоятельствах не предложил более конкретные решения и модели действия правительства, основатель ОС заявил, что представляемая им политическая сила делала это во время разработки плана работы правительства.
Пиленс также рассказал, что во время создания новой коалиции ему не была предложена должность министра экономики. "Распространение такой информации - манипуляция "Нового Единства", - заверил Пиленс, обвинив НЕ в двуличии, поскольку на двусторонних переговорах с ОС партнеров хвалили, но затем в общении со СМИ уже была выражена критика.
Политик от "Объединенного списка" сказал, что решение остаться в оппозиции было тяжелым, но его поддержали все депутаты Сейма от ОС. Но не допускает, что ОС может разделиться, несмотря на то, что политические конкуренты пытаются уговорить отдельных депутатов ОС и Нацобъединения поддержать новое правительство.
Мы шли в политику с установкой, что не можем стоять в стороне, сказал Пиленс, отметив, что ОС был готов продолжать работу в правительстве и до последнего момента ждал, что "Новое Единство" "возьмется за ум" и поймет, что новая коалиция не соответствует ожиданиям общества.
Пиленс, который был кандидатом от "Объединенного списка" как на пост президента, так и в качестве премьера, не уточнил свою дальнейшую позицию в объединении партий. Ранее депутат Сейма Игорь Раев высказался, что нынешний кандидат в премьеры от ОС Пиленс после падения правительства Кариньша не был готов претендовать на создание коалиции "в нынешних условиях".
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