Пиленс: Мне не предлагали должность министра экономики

Пиленс выразил позицию, что работоспособность нынешней коалиции напрямую связана с руководителем, однако Кариньш нацелился получить "работу в Брюсселе".

По словам Пиленса, Кариньш не понимает глубину кризиса в Латвии. На вопрос, почему сам ОС в таких обстоятельствах не предложил более конкретные решения и модели действия правительства, основатель ОС заявил, что представляемая им политическая сила делала это во время разработки плана работы правительства.

Пиленс также рассказал, что во время создания новой коалиции ему не была предложена должность министра экономики. "Распространение такой информации - манипуляция "Нового Единства", - заверил Пиленс, обвинив НЕ в двуличии, поскольку на двусторонних переговорах с ОС партнеров хвалили, но затем в общении со СМИ уже была выражена критика.