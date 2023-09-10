"Дуракам главное не мешать". Эксперт о блокировке YouTube в России

"У меня есть такая гипотеза, что, скорее всего, конечно, YouTube в России заблокируют, он реально сейчас чуть ли не единственный источник более-менее правдивой информации для русскоязычных пользователей, в России имеется в виду, потому что все остальное заблокировано, все свободные медиа заблокированы уже с начала войны", - высказался в эфире "Кто вам платит?" IT-специалист, автор Telegram-канала "ЗаТелеком" Михаил Климарев.
Осудивший войну и покинувший Россию Михаил Климарев возглавляет некоммерческую организацию "Общество защиты интернета", цель которой - "остановить наступление власти на интернет методами политического противодействия и политического протеста". В России Климарев включен в реестр "иностранных агентов" и объявлен в розыск.
Причины блокировать YouTube для Кремля, по мнению эксперта, очевидны:
"Когда появляется какой-то новый медиапроект, до момента его блокировки проходит максимум 72 часа, мы прямо замеряли - в течение трех суток любой интернет-ресурс, который не понравится [российским] властям, будет заблокирован.
Поэтому YouTube, безусловно, мешает властям, он, безусловно, им вредит, и они, безусловно, хотят его взять хоть как-то под контроль, но у них не получается, поскольку Google - это огромная американская корпорация, ничего с ним сделать не могут. Единственное, что они могут сделать, это заблокировать", - высказался Климарев.
В то же время эксперт не взялся называть никаких сроков - с одной стороны, технически это "сделать легко, хоть сегодня", с другой стороны - есть ряд угроз, из-за которых такие меры российские власти пока не предприняли.
"Дело в том, что YouTube - на самом деле инженерное чудо. Это феномен, который пока никто не смог повторить. Много раз пытались сделать какой-то видеохостинг, но он никогда не подходил, даже близко не подходил по тому уровню качества, как работает YouTube.
Почему это сделано? Потому что Google регулярно на протяжении десятилетий буквально у каждого оператора связи устанавливал свое оборудование, оно называется Google Global Cache (программно-аппаратный комплекс компании Google, предназначенный для оптимизации нагрузки на мощности Интернет-провайдера при работе с сервисами Google).
Грубо говоря, это такой сервер, который стоит прямо у оператора связи. И когда любой пользователь этого оператора связи обращается к YouTube за каким-то роликом, он обращается вначале к этому серверу. Если этот ролик на сервере лежит, ему начинают отдаваться эти данные, начинают отдаваться с этого сервера. Вот и никто не ходит на серверы в Калифорнии. То есть через океан никто эти данные не перегоняет лишний раз. Один раз перегнали, оно лежит в кэше в этом, и каждый пользователь, новый пользователь, обращаясь к ролику, он уже как бы копию смотрит.
И на самом деле получается, что заблокировать YouTube - это довольно просто. Надо просто приказать операторам связи отключить это оборудование. И тогда YouTube перестанет работать так, как мы привыкли. (...)
И таким образом можно просто не то чтобы его заблокировать, а сделать так, чтобы пользоваться им было неудобно, и они это могут сделать очень быстро, но до сих пор не сделали.
Почему? Потому что там же, на этих же серверах, находятся те же самые данные, которые тоже довольно много передаются по Интернету. Это всякие программы для Android, это Google Play - все данные тоже лежат на этих Google Global Cache.
И с одной стороны, да, можно таким образом заблокировать YouTube, но тогда же просто будет плохо работать или перестанет работать еще и Google Play, и это уже будет чревато, потому что это опять же обновление того самого программного обеспечения, о котором мы буквально пять минут назад говорили. Соответственно, всплеск мошенничества, это те же самые DDos-атаки, это как бы ничего хорошего, в общем, не будет.
Поэтому, с одной стороны, Роскомнадзор - это ведомство, которое занимается блокировкой в России, - находится в таком положении, когда они могут это сделать. С другой стороны, они этого не делают, потому что будет нанесен такой колоссальный удар по экономике России. Только этого еще и не хватало для того, чтобы обрушить все.
То есть, когда они это сделают, я просто буду рад, буду хлопать в ладоши, аплодировать стоя. Потому что, как говорит мой земляк Евгений Вадимович Ройзман, дуракам главное не мешать".
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