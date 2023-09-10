"Дуракам главное не мешать". Эксперт о блокировке YouTube в России

"Дело в том, что YouTube - на самом деле инженерное чудо. Это феномен, который пока никто не смог повторить. Много раз пытались сделать какой-то видеохостинг, но он никогда не подходил, даже близко не подходил по тому уровню качества, как работает YouTube.

Почему это сделано? Потому что Google регулярно на протяжении десятилетий буквально у каждого оператора связи устанавливал свое оборудование, оно называется Google Global Cache (программно-аппаратный комплекс компании Google, предназначенный для оптимизации нагрузки на мощности Интернет-провайдера при работе с сервисами Google).

Грубо говоря, это такой сервер, который стоит прямо у оператора связи. И когда любой пользователь этого оператора связи обращается к YouTube за каким-то роликом, он обращается вначале к этому серверу. Если этот ролик на сервере лежит, ему начинают отдаваться эти данные, начинают отдаваться с этого сервера. Вот и никто не ходит на серверы в Калифорнии. То есть через океан никто эти данные не перегоняет лишний раз. Один раз перегнали, оно лежит в кэше в этом, и каждый пользователь, новый пользователь, обращаясь к ролику, он уже как бы копию смотрит.

И на самом деле получается, что заблокировать YouTube - это довольно просто. Надо просто приказать операторам связи отключить это оборудование. И тогда YouTube перестанет работать так, как мы привыкли. (...)