Как после чистки грибов отмыть почерневшие пальцы?

Если в случае с некоторыми грибами достаточно всего лишь убрать с них лишний мусор, то с другими приходится возиться гораздо дольше. Речь идет о боровиках.

После очистки уже нескольких грибов пальцы становятся темными, и просто ополаскивание водой здесь не поможет. Даже если тщательно помыть руки с мылом, потемнение кожи остается. Что же делать?

Спасти ситуацию поможет ломтик цитрусового или лимонная кислота.

Вотрите во влажные руки дольку лимона или щепотку лимонной кислоты, а затем тщательно промойте. Кислота очистит ваши руки и удалит темные пятна. Но будьте осторожны: если на руках имеются царапины или раны, могут возникнуть болезненные ощущения.