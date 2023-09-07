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Как после чистки грибов отмыть почерневшие пальцы?

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Чистка грибов
Чистка грибов Фото: drasa/Shutterstock.com

Сбор грибов - поистине приятный процесс: свежий воздух, физическая активность, красивые виды, а если повезет, то и корзины, полные грибов. Но на этом все не заканчивается. Если грибы найдены, их необходимо еще почистить и приготовить.

Если в случае с некоторыми грибами достаточно всего лишь убрать с них лишний мусор, то с другими приходится возиться гораздо дольше. Речь идет о боровиках.

После очистки уже нескольких грибов пальцы становятся темными, и просто ополаскивание водой здесь не поможет. Даже если тщательно помыть руки с мылом, потемнение кожи остается. Что же делать?

Спасти ситуацию поможет ломтик цитрусового или лимонная кислота.

Вотрите во влажные руки дольку лимона или щепотку лимонной кислоты, а затем тщательно промойте. Кислота очистит ваши руки и удалит темные пятна. Но будьте осторожны: если на руках имеются царапины или раны, могут возникнуть болезненные ощущения.

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