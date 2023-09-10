Галкин не оплатил счет в латвийском кинотеатре и живет у Вайкуле?

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Максим Галкин не оплатил счет в латвийском кинотеатре?

На этой неделе в издании Nra.lv со ссылкой на журнал Kas Jauns? появилась новость о том, что российский юморист Максим Галкин и журналистка Катерина Гордеева во время посещения одного из рижских кинотеатров не оплатили счет.

Правда, счет все-таки был оплачен. Галкин и Гордеева вернулись и все оплатили.

В статье также отмечалось, что юморист не отказывал посетителям, которые просили с ним сфотографироваться.

Ранее Максим Галкин в латвийской программе Slavenības. Bez filtra продемонстрировал свое знание латышского языка.

Максим Галкин живет у Лаймы Вайкуле?

Издание Popcake.tv приводит слова юмориста, который рассказал, что из-за частых гастролей Алла Борисовна предложила ему пожить у Лаймы Вайкуле.

"Мы вообще отсюда не вылезаем. У меня были концерты в Литве, мне было удобно прилететь в Ригу. Я просто у Лаймы жил. Знала ли Алла? Так это она и придумала! Надежно, под присмотром", - цитирует издание артиста.

Напомним, что Алла Пугачева и Максим Галкин стали гостями фестиваля Лаймы Вайкуле в этом году.

Максим Галкин поет с Лаймой Вайкуле Фото: RITVARS_STANKEVICS/ пресс-фото