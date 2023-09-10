Галкин не оплатил счет в латвийском кинотеатре и живет у Вайкуле?

Еженедельно RUS TVNET рассказывает о самых громких слухах в мире шоу-бизнеса за последние дни. На этот раз в рубрике "Звездные страсти" поговорим о Максиме Галкине, Алле Пугачевой и Лайме Вайкуле.
Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает самые громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса.
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Максим Галкин не оплатил счет в латвийском кинотеатре?
На этой неделе в издании Nra.lv со ссылкой на журнал Kas Jauns? появилась новость о том, что российский юморист Максим Галкин и журналистка Катерина Гордеева во время посещения одного из рижских кинотеатров не оплатили счет.
Правда, счет все-таки был оплачен. Галкин и Гордеева вернулись и все оплатили.
В статье также отмечалось, что юморист не отказывал посетителям, которые просили с ним сфотографироваться.
Ранее Максим Галкин в латвийской программе Slavenības. Bez filtra продемонстрировал свое знание латышского языка.
Максим Галкин живет у Лаймы Вайкуле?
Издание Popcake.tv приводит слова юмориста, который рассказал, что из-за частых гастролей Алла Борисовна предложила ему пожить у Лаймы Вайкуле.
"Мы вообще отсюда не вылезаем. У меня были концерты в Литве, мне было удобно прилететь в Ригу. Я просто у Лаймы жил. Знала ли Алла? Так это она и придумала! Надежно, под присмотром", - цитирует издание артиста.
Напомним, что Алла Пугачева и Максим Галкин стали гостями фестиваля Лаймы Вайкуле в этом году.
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