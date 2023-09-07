В Екабпилсе задержали пьяного водителя пассажирского автобуса

В среду, 6 сентября, в 14:08 в Восточноземгальский участок Земгальского регионального управления Государственной полиции поступила информация о том, что не исключено, что водитель городского маршрутного автобуса в Екабпилсе выполнял свои повседневные трудовые обязанности в состоянии алкогольного опьянения.

Жители и пассажиры автобуса заметили нетипичное поведение водителя автобуса, а также агрессивную манеру вождения.

Наблюдательные пассажиры не стали медлить и в целях безопасности обратились в муниципальную полицию города, сотрудники которой прибыли на место, а также привлекли силы Государственной полиции. После экспертизы выяснилось, что водитель автобуса, мужчина 1961 года рождения, находился в состоянии алкогольного опьянения в 2,17 промилле.

В связи с данным нарушением возбуждено уголовное дело по части первой статьи 262 Уголовного закона, которая предусматривает, что за управление транспортным средством, если концентрация алкоголя в крови превышает 1,5 промилле, нарушитель наказывается лишением свободы на срок до одного года, либо временным лишением свободы, либо пробационным надзором, либо общественными работами, либо штрафом с лишением права управления транспортным средством на пять лет.

Опасения жителей по поводу безопасности были обоснованны, и Государственная полиция благодарит наблюдательных людей, заметивших подозрительное и нетипичное поведение водителя. Благодаря действиям жителей ситуация разрешилась без происшествий и никто не пострадал - не только пассажиры автобуса, но и пешеходы и водители других транспортных средств, находившиеся в это время на улицах города.