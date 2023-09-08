Затопленные города и смытые машины: сильнейшие наводнения в Греции, Турции и Болгарии. Фотографии

На территории материковой Греции, а также в Турции и Болгарии продолжаются сильнейшие наводнения, которые начались из-за дождей, принесенных штормом «Даниэль».
В Греции в результате наводнений погибли по меньшей мере три человека, на черноморском побережье Болгарии - четыре, а в Турции число жертв стихии достигло семи.
Этим летом южная часть Европы пережила сразу несколько экстремальных погодных событий, в том числе рекордную жару и пожары.
Без влияния человека события этого лета считались бы чрезвычайно редкими, считают авторы исследования World Weather Attribution, среди которых - ученые из разных стран мира, изучающие роль, которую изменение климата играет в широком распространении экстремальных погодных условий.
Пара из Австрии, проводившая медовый месяц в Греции, пропала, после того как проливные дожди смыли их дом.
Службы экстренной помощи сообщили Би-би-си, что продолжают поиски этих людей. По словам хозяина дома, молодожены спрятались в нем от дождя, но дом был смыт поднявшейся водой.
Греческие спасательные службы пытались добраться до жителей отдаленных деревень в центральной части страны, где за сутки выпало более чем годовое количество осадков.
На пресс-конференции в среду министр гражданской защиты Греции Василис Кикилиас назвал шторм «беспрецедентным явлением».
Вода лилась по улицам крупнейшего города Турции Стамбула, смывая автомобили и запирая людей в местной библиотеке.
Власти Болгарии сообщили о погибших - тело одной из женщин, как сообщается, было унесено в море.
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