Вопросы Стамбульской конвенции и партнерских отношений могут передать на голосование сразу же

Она подчеркнула, что Минюст разработал и нормы по регулированию совместного проживания, и закон, предусматривающий ратификацию Стамбульской конвенции.

Планируется, что регулирование совместного проживания будет определено в семи законопроектах. Партнерство можно будет заключить у присяжного нотариуса: это решит ряд бытовых вопросов между двумя лицами вне зависимости от их половой принадлежности.

У министра сегодня запланированы встречи с Союзом зеленых и крестьян (СЗК) и партией "Прогрессивные", в ходе которых будет представлен пакет семи законопроектов о совместном проживании.

Минюст готов передать пакет законов о партнерстве и закон о ратификации конвенции в Сейм сразу после утверждения нового правительства. Однако, как сообщила министр, это будет сделано только в том случае, если у нее появится уверенность в том, что большинство депутатов Сейма поддержат эти проекты нормативных актов.

"Это не политический вопрос, а вопросы прав человека и необходимость выполнения решения Конституционного суда", - отметила Либиня-Эгнере.

Как сообщалось, до сих пор в правящую коалицию входили "Новое Единство", Национальное объединение и "Объединенный список", и с двумя последними партиями было невозможно добиться введения указанных нормативных актов. Теперь кандидат "Нового Единства" Эвика Силиня формирует новое правительство, и в коалицию войдут "Новое Единство", СЗК и "Прогрессивные".