Белый об эмиграции и гастролях "Ленкома" в Израиле: "Ребята вскрылись по полной"

Анатолий Белый отметил, что он не совсем стал лицом кампании против гастролей "Ленкома" в Израиле: "На самом деле было очень большое количество израильских актеров и журналистов, которые написали петицию. За один день она собрала 6 тысяч подписей. Подключились обычные люди".

Белый прочитал новость о гастролях "Ленкома" и о петиции. Он просто поделился этим в соцсетях. После он увидел опыт "нормального гражданского общества". Отменить гастроли получилось:

"Потом пошла реакция с российской стороны [...]. Ребята вскрылись по полной. Лучше бы не писали. Это ужасающие формулировки советского махрового периода. Откуда-то всплывшие газетные заголовки 30-х и 70-х годов прошлого столетия [...]. Но когда в ответе слово "холокост" было взято в кавычки... тут уже Израиль как бы сплотился".

Анатолий Белый не помнит, чтобы кто-то из его окружения как-то открыто обвинял тех, кто остался в России. "У всех свои якоря [...]. Люди, оставшиеся и сохранившие свою гражданскую позицию, для меня, может быть, даже большие герои", - отмечает он. Актер не отрицает, что власть в РФ уже давит на людей и стало уже обязательным выступать на различных государственных мероприятиях.

О своем увольнении из МХТ и отъезде из РФ он сказал:

"Я просто понял, что не смогу уже жить в этой стране. 24-го утром, когда я все узнал, в голове у меня возник тумблер, который переключился. Я понял, что мы уезжаем. Я не смогу жить в стране победившего фашизма. Я не смогу молчать, класть свою жизнь, становиться бессмысленной жертвой этого режима".

Видео: Интервью с Анатолием Белым