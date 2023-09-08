Маск ответил на обвинения в срыве атаки ВСУ в Крыму

По словам Маска, он не поручал отключать Starlink, ведь, как заявил Маск, в Крыму эта система не работает изначально. Бизнесмен уверяет, что не отключал, а отказал украинским военным в просьбе включить Starlink для того, чтобы те могли бы пролететь дронами к Севастополю для атаки на российский флот.

There was an emergency request from government authorities to activate Starlink all the way to Sevastopol.



The obvious intent being to sink most of the Russian fleet at anchor.



If I had agreed to their request, then SpaceX would be explicitly complicit in a major act of war and… — Elon Musk (@elonmusk) September 7, 2023

По мнению Маска, если бы он разрешил это, то его компания SpaceX "была бы прямо замешана в войне и эскалации конфликта".

Комментарий советника руководителя Офиса Президента Украины Михаила Подоляка

"Иногда ошибка - это больше, чем просто ошибка, - написал он на платформе X (ранее Twitter). - Вмешавшись в деятельность Starlink и не дав украинским беспилотникам уничтожить часть российского военного (!) флота, Илон Маск позволил этому же флоту запустить ракеты "Калибр" по украинским городам. Результат - погибли мирные жители, дети. Это - это цена смеси невежества и большого эго. Но остается вопрос: почему некоторые люди так отчаянно пытаются защитить военных преступников и их жажду убийств? И осознают ли они теперь, что творят и поощряют зло?"

Что случилось?

Напомним, вчера CNN сообщило об отрывке из биографии Маска, написанной Уолтером Айзексоном.

В книге говорится, что работу Starlink в районе Крыма ограничили, когда морские беспилотники, начиненные взрывчаткой, уже приближались к российскому флоту. Когда именно это произошло, не уточняется.

В биографии также сказано, что украинские власти пытались убедить Маска восстановить работу спутников, но он отказался. Он заявил, что этой атакой Киев "заходит слишком далеко". В итоге дроны выбросило на берег, пишет CNN.