Маск ответил на обвинения в срыве атаки ВСУ в Крыму

Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал публикацию CNN, в которой утверждалось, что в 2022 году он поручил своим сотрудникам отключить спутники Starlink рядом с побережьем аннексированного Крыма, чтобы сорвать атаку ВСУ на российский военно-морской флот.
По словам Маска, он не поручал отключать Starlink, ведь, как заявил Маск, в Крыму эта система не работает изначально. Бизнесмен уверяет, что не отключал, а отказал украинским военным в просьбе включить Starlink для того, чтобы те могли бы пролететь дронами к Севастополю для атаки на российский флот.
There was an emergency request from government authorities to activate Starlink all the way to Sevastopol.— Elon Musk (@elonmusk) September 7, 2023
The obvious intent being to sink most of the Russian fleet at anchor.
If I had agreed to their request, then SpaceX would be explicitly complicit in a major act of war and…
По мнению Маска, если бы он разрешил это, то его компания SpaceX "была бы прямо замешана в войне и эскалации конфликта".
Комментарий советника руководителя Офиса Президента Украины Михаила Подоляка
"Иногда ошибка - это больше, чем просто ошибка, - написал он на платформе X (ранее Twitter). - Вмешавшись в деятельность Starlink и не дав украинским беспилотникам уничтожить часть российского военного (!) флота, Илон Маск позволил этому же флоту запустить ракеты "Калибр" по украинским городам. Результат - погибли мирные жители, дети. Это - это цена смеси невежества и большого эго. Но остается вопрос: почему некоторые люди так отчаянно пытаются защитить военных преступников и их жажду убийств? И осознают ли они теперь, что творят и поощряют зло?"
Что случилось?
Напомним, вчера CNN сообщило об отрывке из биографии Маска, написанной Уолтером Айзексоном.
В книге говорится, что работу Starlink в районе Крыма ограничили, когда морские беспилотники, начиненные взрывчаткой, уже приближались к российскому флоту. Когда именно это произошло, не уточняется.
В биографии также сказано, что украинские власти пытались убедить Маска восстановить работу спутников, но он отказался. Он заявил, что этой атакой Киев "заходит слишком далеко". В итоге дроны выбросило на берег, пишет CNN.
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