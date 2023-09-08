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Фото ⟩ Улицы превратились в реки. Гонконг парализует сильнейший ливень с 1884 года

rus.tvnet.lv
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Затопленные улицы Гонконга
Затопленные улицы Гонконга Фото: AFP/SCANPIX

Рекордные ливни в пятницу, 8 сентября, парализовали значительную часть улиц Гонконга. Затоплены станции метро, водители не могут выехать, приостановлена работа школ, жителей призывают искать безопасное убежище, сообщает телекомпания CNN.

На фотографиях и видео видно, насколько критическая ситуация сейчас в Гонконге. В отдельных районах улицы превратились в водные потоки. Власти вынуждены спасать застрявших в транспортных средствах водителей.

Констатировано наибольшее количество осадков в час с 1884 года. Экстремальные погодные условия застали врасплох многих жителей.

Власти призвали людей искать безопасное убежище.

Стюарт Харгривз, уроженец Гонконга и профессор, был вынужден провести ночь в своем автомобиле. "Затопленные дороги были невыездными. Автомобиль находился в воде", - рассказал он. Лишь через девять часов уровень воды понизился и у него появилась возможность выбраться из автомобиля.

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