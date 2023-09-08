В честь Дня отца в Риге пройдут различные мероприятия

Мероприятия, посвященные Дню отца, начнутся с торжественного шествия от памятника Свободы в 12:00 (сбор с 11:00). Оно завершится в Верманском саду, где в течение дня до 16:00 будут проходить мероприятия для всей семьи - физкультура на природе, эстафеты, футбол, гимнастика, настольные игры, творческие мастер-классы, аттракционы для разных возрастов, образовательные занятия, детская зона, дегустации и т. д. На сцене Верманского сада запланирована также концертная программа и конкурсы с призами.