В честь Дня отца в Риге пройдут различные мероприятия

В воскресенье, 10 сентября, День отца будет отмечаться в Верманском саду и в Tallinas kvartāls (квартал улицы Таллинас) традиционным шествием, фестивалем, концертами и мероприятиями для всей семьи, сообщили в Рижской думе.
Шествие и фестиваль в Верманском саду
Мероприятия, посвященные Дню отца, начнутся с торжественного шествия от памятника Свободы в 12:00 (сбор с 11:00). Оно завершится в Верманском саду, где в течение дня до 16:00 будут проходить мероприятия для всей семьи - физкультура на природе, эстафеты, футбол, гимнастика, настольные игры, творческие мастер-классы, аттракционы для разных возрастов, образовательные занятия, детская зона, дегустации и т. д. На сцене Верманского сада запланирована также концертная программа и конкурсы с призами.
На сцене Верманского сада в 12:40 выступит оркестр Земессардзе под руководством майора Андиса Карелиса, затем на сцену выйдут Нил Иле и этноперкуссионная группа ZemeDunn, в 13:15 запланировано выступление представителей бразильских национальных боевых искусств совместно с Capoeira Latvia. Также в 13:20 и в 14:35 в "Колесе Фортуны" будут разыгрываться специальные призы. В рамках культурной программы в 13:40 состоится концерт рок-группы Dzelzs Vilks, а в 14:20 выступит школа танцев Veizāna.
Мероприятия проведут Ансис Клинтсонс и руководитель родительской организации Mammamuntetiem.lv Инга Акментиня-Смилдзиня.
День отца в Tallinas kvartāls (квартал улицы Таллинас)
В Tallinas kvartāls семьи приглашают отпраздновать вместе День отца с 12:00 до 17:00. Турниры по большим настольным играм обеспечат веселье на протяжении всего дня, будут развлечения по надуванию мыльных пузырей, а самых маленьких посетителей мероприятия будет развлекать аниматор. Также пройдут научные семинары, на которых всех пригласят принять участие в физических и химических экспериментах.
Все желающие смогут присоединиться к дискуссии "Как выглядит баланс личной и трудовой жизни современных отцов?" общества "Отцы", которая состоится в 14:00.
В свою очередь, в разгар праздника с 17:00 в квартале улицы Таллинас даст концерт группа Līvi, песни которой близки сердцу поколения отцов и дедов.
Вход на все мероприятия бесплатный.
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