Видео ⟩ Семье пришлось в самолете писать в бутылку. airBaltic комментирует

"Летят и дети, и женщины, которые не могут, например, писать в бутылку. Потому что мы были вынуждены... и своему ребенку перед самым приземлением в аэропорту Риги сказали, чтобы он пописал в бутылку. Ему едва исполнилось шесть лет", - говорит Ласма.

airBaltic также дала свое объяснение ситуации: "Для более широкого понимания мы любезно объясняем, что авиакомпания airBaltic предлагает своим пассажирам приобрести билеты как в бизнес-, так и в эконом-класс.

Полет в бизнес-классе предусматривает различные преимущества - например, приоритетную посадку, индивидуальное обслуживание, использование бизнес-зала в аэропортах и другие, в том числе возможность использования удобств в передней части салона самолета (соответственно, ближе к своим посадочным местам).

Пассажирам же эконом-класса, говоря конкретно об удобствах, доступны два или одно из помещений, расположенных в задней части воздушного судна. Это зависит от конфигурации воздушного судна ".