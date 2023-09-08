Видео ⟩ Китайские блогеры спели "Катюшу" на руинах Мариупольского театра, где погибли сотни человек

Журналисты AP реконструировали события на основе показаний 23 выживших, спасателей и тех, кто был осведомлен о жизни в подвале театра. Также журналисты создали трехмерную модель здания, для чего использовали рассказы очевидцев, два плана здания, фото и видео из убежища, а также мнение экспертов.

При этом агентство подчеркивает, что люди в театре постоянно приходили и уходили, воспоминания выживших затронуты тяжелыми переживаниями, поэтому точное число жертв определить невозможно.

Реконструкция событий опровергает утверждения российской стороны о том, что театр был разрушен украинскими войсками или что там располагалась украинская военная база. Никто из свидетелей не видел действия украинских солдат внутри здания, но никто из них не сомневался в том, что российские силы намеренно уничтожили гражданский объект с детьми.