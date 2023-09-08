Видео ⟩ Китайские блогеры спели "Катюшу" на руинах Мариупольского театра, где погибли сотни человек

Группа китайских блогеров незаконно прибыла в оккупированный Мариуполь, поэтому МИД Украины предлагает запретить въезд в страну всем китайским "путешествующим" блогерам, сообщают украинские СМИ.
"По имеющейся информации, в оккупированный город [Мариуполь] прибыла группа китайских блогеров. Их приезд является незаконным. Он грубо нарушает украинское законодательство, которое регулирует возможности иностранцев пересекать границу Украины", - сказал официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.
⚡️A group of Chinese bloggers illegally arrived in temporarily occupied #Mariupol.— KyivPost (@KyivPost) September 8, 2023
"Their arrival violates the legislation of Ukraine that regulates the crossing of the state border by foreigners," the spokesman for Ukraine’s Foreign Ministry, Oleh Nikolenko, said.
Nikolenko… pic.twitter.com/kb53cwUFna
Николенко подчеркнул, что Украина уважает территориальную целостность Китая и ожидает от Пекина объяснения цели пребывания своих граждан в Мариуполе, а также способа их проникновения в оккупированный российской армией город.
Он также поделился видео с китайской девушкой, исполняющей китайскую версию песни "Катюша" на руинах Мариупольского драматического театра, где погибли несколько сот человек, укрывавшихся от обстрелов.
16 марта 2022 года российская авиация нанесла удары по Мариупольскому драматическому театру. Как ранее сообщали в мэрии города, в результате взрыва погибли около 300 мирных жителей.
Журналисты AP реконструировали события на основе показаний 23 выживших, спасателей и тех, кто был осведомлен о жизни в подвале театра. Также журналисты создали трехмерную модель здания, для чего использовали рассказы очевидцев, два плана здания, фото и видео из убежища, а также мнение экспертов.
При этом агентство подчеркивает, что люди в театре постоянно приходили и уходили, воспоминания выживших затронуты тяжелыми переживаниями, поэтому точное число жертв определить невозможно.
Реконструкция событий опровергает утверждения российской стороны о том, что театр был разрушен украинскими войсками или что там располагалась украинская военная база. Никто из свидетелей не видел действия украинских солдат внутри здания, но никто из них не сомневался в том, что российские силы намеренно уничтожили гражданский объект с детьми.
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