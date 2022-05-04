AP: в Мариупольском театре погибли около 600 человек. Это в два раза больше, чем предполагалось ранее

Здание Мариупольского драматического театра было атаковано с воздуха 16 марта. Этому не помешала даже надпись "Дети" большими буквами на асфальте у здания. Как говорили украинские власти, в театре пряталось около тысячи мирных граждан - в основном в бомбоубежище под зданием.

Власти России опровергли свою причастность к атаке на театр, а в самопровозглашенной ДНР заявляли, что здание театра использовали в качестве штаба для "украинских националистов".

Расследование Associated Press было основано на показаниях 23 свидетелей, скрывавшихся от обстрелов в театре, анализе плана здания и бомбоубежища под ним, фото- и видеоматериалов с места происшествия до, во время и после 16 марта. По словам свидетелей, опрошенных изданием, не менее 100 человек во время авиаудара по театру находились в полевой кухне - все они погибли. Следов присутствия военных в драмтеатре расследователи также не обнаружили - это противоречит заявлениям РФ о том, что он использовался как военная база ВСУ.

К 25 марта власти Мариуполя говорили примерно о 300 погибших в театре. Причиной тому могли стать поисково-спасательные работы, которые явно выполнялись не в полном объеме из-за продолжавшихся боев - на данный момент даже не ясно, завершены ли они.

Расследование полностью на английском языке доступно по ссылке.