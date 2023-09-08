Сб, 9.09.2023
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Литовский Citadele получил предупреждение от Центробанка

LETA/BNS
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Вывеска на центральном здании латвийского коммерческого банка Citadele
Вывеска на центральном здании латвийского коммерческого банка Citadele Фото: Ieva Lūka/LETA

Филиал латвийского коммерческого банка Citadele в Литве получил предупреждение от Банка Литвы за неправомерное применение усиленных мер идентификации при заключении или осуществлении сделок с политически уязвимыми лицами.

Кроме того, не во всех случаях было дано согласие старшего руководителя на установление или продолжение отношений с клиентами с повышенным риском отмывания денег и финансирования терроризма, также были обнаружены недостатки в мониторинге таких отношений, сообщил Банк Литвы.

После оценки характера и масштабов нарушений, а также того факта, что банком были приняты меры по устранению нарушений и недостатков как до, так и в ходе проверки, Банк Литвы предупредил Citadele и обязал его устранить оставшиеся нарушения и недостатки до конца января 2024 года.

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