Видео ⟩ В Galerija Centrs ограбили женщину и ее дочь. Действия полиции вызывают вопросы

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как две женщины приближаются к Инесе и ее дочери. Одна из злоумышленниц накрывает сумку женщины одеждой, а другая быстро выхватывает кошелек. То, что ее сумка открыта, а кошелек пропал, Инесе обнаружила уже после случившегося. Она немедленно обратилась за помощью к администрации магазина, и оказалось, что кража была зафиксирована камерами видеонаблюдения. Женщина позвонила в полицию.

"Сказали ждать экипажа, - рассказывает жертва карманниц. - Примерно через 20 минут позвонила снова. Сказали, что экипаж выехал. Примерно через 50 минут после первого звонка я позвонила еще раз. Через некоторое время приехала полиция, сказала, что моей жизни ничего не угрожало. Да, угрозы моей жизни действительно не было, но была надежда, что получится поймать воров и вернуть кошелек. Мы из Елгавы, полиция даже не спросила, как мы доберемся домой. У меня украли все платежные средства".