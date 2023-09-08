Видео ⟩ В Galerija Centrs ограбили женщину и ее дочь. Действия полиции вызывают вопросы

В начале сентября жительница Елгавы Инесе вместе с дочерью приехала в Ригу и отправилась за покупками в торговый центр Galerija Centrs. Однако незаметно для них две женщины их обокрали, сообщает программа Bez Tabu на TV3.
На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как две женщины приближаются к Инесе и ее дочери. Одна из злоумышленниц накрывает сумку женщины одеждой, а другая быстро выхватывает кошелек. То, что ее сумка открыта, а кошелек пропал, Инесе обнаружила уже после случившегося. Она немедленно обратилась за помощью к администрации магазина, и оказалось, что кража была зафиксирована камерами видеонаблюдения. Женщина позвонила в полицию.
"Сказали ждать экипажа, - рассказывает жертва карманниц. - Примерно через 20 минут позвонила снова. Сказали, что экипаж выехал. Примерно через 50 минут после первого звонка я позвонила еще раз. Через некоторое время приехала полиция, сказала, что моей жизни ничего не угрожало. Да, угрозы моей жизни действительно не было, но была надежда, что получится поймать воров и вернуть кошелек. Мы из Елгавы, полиция даже не спросила, как мы доберемся домой. У меня украли все платежные средства".
Сотрудников полиции видео кражи не заинтересовало, и вместо этого они предложили женщине написать заявление. В настоящее время продолжаются процессуальные действия.
Между тем в муниципальной полиции столицы заявляют, что камеры, расположенные в городах, могут стать отличным подспорьем в поимке воров.
Администрация торгового центра отправила для беседы с Bez Tabu начальника охраны. Однако пришедший на интервью охранник Grifs AG Нормундс не ответил на вопросы передачи и быстро ушел.
"Если посетитель обнаруживает кражу, информация передается в полицию. По запросу мы предоставляем видеозапись, - говорит управляющая Galerija Centrs Санита Кригере. - В некоторых магазинах орудуют воры, которые возвращаются туда вновь. Особенно в спортивных магазинах. Карманники есть везде - в торговых центрах, в общественном транспорте, на улицах. Где угодно. Это наша повседневная жизнь. В общественных местах следует самим позаботиться о своих кошельках и сумках".
Правоохранители также призывают граждан уделять больше внимания безопасности своих личных вещей.
Видео: Сюжет передачи Bez Tabu (на латышском языке)
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