В Великобритании от сильного удара током умер 10-летний мальчик

В воскресенье, 3 сентября, вскоре после вызова полиции мальчика нашли без сознания в Tiffany's Hotel. Полиция Ланкашира сообщила, что он скончался в больнице.

Оценивая телесные повреждения ребенка, полицейские пришли к выводу, что он получил особо сильный удар током. В полиции отметили, что в момент смерти рядом с мальчиком находились его родственники.

Полицейское расследование будет продолжено.

Представители отеля выразили соболезнования семье мальчика и сожаление по поводу произошедшего. В отеле пообещали сотрудничать с правоохранителями в ходе расследования. На время расследования гостиница будет закрыта.