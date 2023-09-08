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В Великобритании от сильного удара током умер 10-летний мальчик

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Неполадки с электричеством. Иллюстративное фото
Неполадки с электричеством. Иллюстративное фото Фото: Cinemato/"Shutterstock"

10-летний мальчик скончался после получения сильного удара током в отеле британского города Блэкпул, сообщает издание LADBible.

В воскресенье, 3 сентября, вскоре после вызова полиции мальчика нашли без сознания в Tiffany's Hotel. Полиция Ланкашира сообщила, что он скончался в больнице.

Оценивая телесные повреждения ребенка, полицейские пришли к выводу, что он получил особо сильный удар током. В полиции отметили, что в момент смерти рядом с мальчиком находились его родственники.

Полицейское расследование будет продолжено.

Представители отеля выразили соболезнования семье мальчика и сожаление по поводу произошедшего. В отеле пообещали сотрудничать с правоохранителями в ходе расследования. На время расследования гостиница будет закрыта.

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