В Великобритании от сильного удара током умер 10-летний мальчик

10-летний мальчик скончался после получения сильного удара током в отеле британского города Блэкпул, сообщает издание LADBible.
В воскресенье, 3 сентября, вскоре после вызова полиции мальчика нашли без сознания в Tiffany's Hotel. Полиция Ланкашира сообщила, что он скончался в больнице.
Оценивая телесные повреждения ребенка, полицейские пришли к выводу, что он получил особо сильный удар током. В полиции отметили, что в момент смерти рядом с мальчиком находились его родственники.
Полицейское расследование будет продолжено.
Представители отеля выразили соболезнования семье мальчика и сожаление по поводу произошедшего. В отеле пообещали сотрудничать с правоохранителями в ходе расследования. На время расследования гостиница будет закрыта.
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