В Елгаве женщина без прав сбила двух детей

Водитель не убедилась в безопасности при проезде пешеходного перехода. В результате столкновения в ее машине было сломано зеркало, выбита фара и полностью разбито лобовое стекло.

По словам очевидицы, один мальчик полетел в сторону, второй - вверх, был очень сильный шум, все было в крови, она и ее соседка бросились на помощь.

Женщина рассказала, что подъехали две машины оперативных служб и каждая приняла одного мальчика. Пострадавшим детям на два месяца назначены реабилитационные процедуры.

Водитель Audi после аварии пыталась избежать ответственности, попросив соседку очевидицы сказать, что за рулем был ее муж.

Государственная полиция начала два административных процесса - один за управление автомобилем без прав, а второй за ДТП. Ведется расследование.

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